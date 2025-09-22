ООН будет признавать преступными публикации в российских телеграмм-каналах видео, на которых изображены погибшие и раненые украинцы. Комиссия организации сделала новое заявление о войне России и Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Независимой международной комиссии по расследованию в отношении Украины.

Почему публикации в российских телеграмм-каналах могут быть основанием для военного преступления?

По решению комиссии, публикация контента, где Россия рассказывает о последствиях атаки на Украину и показывает погибших или раненых людей, будет считаться военным преступлением. Такие действия врага будут расцениваться как посягательство на человеческое достоинство.

Telegram-каналы, которые администрируют или сами подразделения российских вооруженных сил, или приближенные к ним лица, распространяли сотни видеороликов с изображением погибших или раненых гражданских лиц. Такие действия квалифицируются как военные преступления,

– отмечается в отчете.

Подобные телеграмм-каналы врага также часто публиковали сообщения с заявлениями о новых атаках. Россияне призвали людей эвакуироваться из прифронтовых территорий Украины, таким образом угрожая жителям.

Также Комиссия во время работы заметили, что оккупанты усилили атаки дронами по гражданским людям в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Вражеское вооружение бьет не только по жителям, но и по спасателям и медикам, которые приезжают им на помощь.

Управление Верховного комиссара по правам человека подсчитало, что за первые восемь месяцев 2025 года в Украине погибли на 40% больше гражданских, чем в 2024. В том году погибли 12,3 тысячи гражданских, а ранения получили 27,8 тысячи украинцев.

Что говорят в ООН о войне в Украине: последние заявления