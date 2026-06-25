В Запорожье внедряют систему защиты АЗС
В Запорожье на заправках начали устанавливать собственные системы защиты. Кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в городе будут развернуты мобильные АЗС.
Об этом во время брифинга заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров, сообщает "24 Канал".
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Что известно о защите заправок в Запорожье?
Федоров заверил, что на данный момент в городе нет дефицита топлива. Он отметил, что одна из государственных сетей уже усовершенствовала проект защиты.
Типовые проекты доведены до всех АЗС. Сегодня общался с руководителями государственных и частных АЗС. Защиту владельцы будут осуществлять за свой счет. Что касается цен на топливо, то это не повлияет на них,
– заверил глава Запорожской ОГА.
Чиновник отметил, что этот вопрос должен быть урегулирован на государственном уровне. Местные власти совместно с правительством разработали трехуровневый план на случай новых атак, который предусматривает:
- пассивную защиту станций;
- запасы ремкомплектов для быстрого ремонта;
- создание резервных мобильных заправок.
Параллельно в области продолжают работать над защитой других объектов критической инфраструктуры. По словам Федорова, этот процесс начался ещё в 2025 году.
Речь идет об электрических подстанциях, теплосетях и объектах водоснабжения. Детали работ не разглашаются из соображений безопасности, но власти уверяют, что процесс идет непрерывно.
Российские удары по Запорожью
В ночь на 23 июня российские войска совершили очередную воздушную атаку на Запорожье и Запорожский район, применив дроны и управляемые авиабомбы. В результате атаки зафиксировано попадание в станцию технического обслуживания. Также пострадало здание одной из автозаправочных станций.
За день до этого, в понедельник, 22 июня, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. К сожалению, в результате удара были разрушения и пострадавшие.