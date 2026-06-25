Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про захист заправок у Запоріжжі?

Федоров запевнив, що наразі в місті немає дефіциту пального. Він зазначив, що одна з державних мереж вже вдосконалила проєкт захисту.

Доведено до всіх АЗС типові проєкти. Сьогодні спілкувався з керівниками державних і приватних АЗС. Захист власники будуть робити власним коштом. Що стосується цін на пальне, то це не вплине на них,

– запевнив голова Запорізької ОВА.

Чиновник зазначив, що це питання має бути врегульоване на державному рівні. Місцева влада разом із урядом розробила трирівневий план на випадок нових атак, який передбачає:

пасивний захист станцій;

запаси ремкомплектів для швидкого ремонту;

створення резервних мобільних заправок.

Паралельно в області продовжують працювати над захистом інших об'єктів критичної інфраструктури. За повідомленням Федорова, цей процес розпочався ще у 2025 році.

Йдеться про електричні підстанції, тепломережі та об'єкти водопостачання. Деталі робіт не розголошують з міркувань безпеки, але влада запевняє, що процес іде безперервно.

Російські удари по Запоріжжю

У ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя та Запорізький район, застосувавши дрони та керовані авіабомби. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у станцію технічного обслуговування. Також постраждала будівля однієї з автозаправних станцій.

За день до того, у понеділок, 22 червня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. На жаль, внаслідок удару були руйнування та постраждалі.