Россия хочет строить базы БПЛА в Беларуси: к чему готовится Путин и как это будет угрожать Украине

Россия якобы планирует разместить в Беларуси базы для дальнобойных дронов. Если им удастся это сделать, украинская ПВО столкнется с серьезными вызовами и угрозами.

Россия и без того использует Беларусь для корректировки дроновых атак по Беларуси, в частности, она размещала оборудование для наведения "Шахедов" даже на жилых домах. Военные эксперты специально для 24 Канала разобрали угрозы, которые могут появиться с территории Беларуси с построением там подобных баз.

К чему может готовиться Путин, размещая базы БПЛА в Беларуси?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что в краткосрочной перспективе Россия вряд ли сможет построить подобные базы в Беларуси, в частности, до завершения 2026 года. Лукашенко надо прогибаться под Путина, поэтому он будет позволять и размещать "Орешник" и строить базы для дальнобойных дронов.

Впрочем вписываться в войну вместе с Путиным Лукашенко не будет. Россия сейчас не в выигрышном положении, а белорусскому самопровозглашенному президенту очень импонирует, что Трамп деблокировал его режим и понемногу снимает санкции с его режима. Впрочем, к сожалению, очевидный факт, что Россия готовится к глобальной войне, и "белорусский балкон", как его называют европейцы, является важным плацдармом для оккупантов,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он продолжил, что Россия продолжает развивать свои военные мощности по всей границе с НАТО, начиная от Финляндии, заканчивая Польшей. Очевидно, что Москва готовится к боестолкновению с Западным миром. Впрочем эти площадки могут быть использованы и для атак по Украине. Однако Украина точно среагирует и даст ответ, потому что это не 2022 год, когда западные партнеры запрещали Украине превентивные удары.

Какие угрозы от баз БПЛА в Беларуси?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил, что вряд ли Беларусь и ее вооруженные силы вступят в войну. Лукашенко на это не пойдет, потому что мгновенно выключится белорусская экономика. Однако дать возможность российским дронам заходить на нашу территорию он точно может. Тем более управлять ими.

"Как это происходит сейчас, когда дроны с Брянщины проходят Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Ровненскую область и доходят до Волыни. Это происходит с помощью определенной инфраструктуры, что есть на территории Беларуси. Такие полеты теперь могут усилиться. Они могут увеличить количество и интенсивность полетов, поэтому, не исключаю, что дроны могут заходить через Беларусь или стартовать сразу из Беларуси", – отметил полковник запаса ВСУ.

По его словам, такая возможность есть, и к ней надо готовиться уже. Надо уже планировать, что придется держать еще 1000 километров воздушного фронта. Надо разворачивать определенные системы или научить те силы, что обороняют границу с Беларусью, сбивать дроны. Это будет, мягко говоря, большой проблемой, потому что сотни дронов, идущих с Волыни на Львов, будет трудно перехватить.

Чего добивается Россия ударами по Украине днем?

Вместе с вероятным построением баз БПЛА на территории Беларуси, Россия несколько изменила тактику ударов по Украине и атакует теперь днем. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что Россия отказалась уже от всех маскировок, и они хотят создать условия, при которых днем, когда все на работе, было невозможно работать, ведь постоянно воют сирены, постоянно надо находиться в бомбоубежище.

Они считают, что удары днем позволяют им иметь дополнительное психологическое и экономическое давление. Вместе с тем они же проводили показательные тренировки взлетов МиГов-31К, которые заставляли в Украине работать сирены. Поэтому, это не более, чем психологически-экономический расчет. Россия бьет днем, чтобы получить больше жертв, больше шока,

– подчеркнул советник Офиса Президента Украины.

Он добавил, что Россия примитивна. Она не выстраивает сложные схемы, не проводит сложную аналитику. Россияне могут брать только нахрапом, только количеством. Количеством оружия, количеством денег. Удары днем по Украине демонстрируют наглость России. Они имеют психологический и экономический эффект для украинцев и психологический эффект для европейцев, мол, ночью их не видно, поэтому посмотрите, как это выглядит днем.

