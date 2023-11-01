Использует для атаки важных целей: разведка Британии назвала самое эффективное оружие России

Оккупанты не прекращают атаковать наше государство беспилотниками. Кроме иранских "Шахедов" они также применяют и дроны собственного производства.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия активно использовала свои малые беспилотники "Ланцет". В Минобороны Британии назвали их самым действенным средством врага и объяснили почему так.

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Изменили тактику использования

Аналитики отмечают, что российский "Ланцет" предназначен для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу противника. Преимущество этих дронов состоит в том, что они могут в течение длительного времени кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.

Оккупанты часто используют вместе с "Ланцетами" небольшой разведывательный БПЛА "Орлан-10".

Что известно о "Ланцетах"

Дрон создала российская компания ZALA Aero в 2019 году. Скорость полета составляет 110 километров в час (в условиях обычного полета) и 300 километров в час (при атаке на цель). Дальность полета достигает 40 – 50 километров. Вес беспилотника составляет около 12 киллограмов. Аппарат может находиться в воздухе около часа.

Эксперты подчеркивают, что Россия традиционно использовала малые беспилотники преимущественно для разведки. Впрочем, появление "Ланцетов" свидетельствует о том, что россияне изменили тактику применения этого вида вооружения.

Атакуют приоритетные цели

В Минобороны Британия подчеркнули, что Украина также добилась успеха в использовании малых беспилотников.

Кроме того, оккупанты используют "Ланцеты" преимущественно для атаки на важные цели. Также их все чаще вовлекают в контрбатарейную борьбу для поражения вражеской артиллерии.

Россия бьет по Украине не только "Шахедами"

В Институте изучения войны заявили, что оккупанты начали применять в Украине новые ударные дроны собственного производства. Впервые они были запущены во время атаки на Киевскую область 23 октября.

Речь идет о беспилотники "Италмас". Она легче "Шахедов", их сложнее обнаружить и сбить.

Кроме того, они намного дешевле иранских дронов. Это означает, что их можно шире производить и использовать. В ISW предположили, что оккупанты и дальше будут применять беспилотники Italmas в тандеме из Shahed.

Ранее в Воздушных силах указали на особенности нового русского дрона. В частности, спикер Юрий Игнат сказал, что у этого беспилотника обычный двигатель, который можно заказать в интернете, а также для него характерный звук, напоминающий гул "газонокосилки".