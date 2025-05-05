Российские стратегические бомбардировщики "убегают" от границы с Украиной, – мониторы

Российские стратегические бомбардировщики постепенно перелетают на авиабазу "Белая" в Иркутской области. Сперва Ту-95МС покинули "Оленью", а позже Ту-160 – "Энгельс-2".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Однако вблизи Украины до сих пор остаются еще 6 бортов.

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Что известно о перемещении

Мониторы называют ситуацию относительно российских стратегических бомбардировщиков "все интереснее". На такое развитие событий, вероятно, повлияла атака БпЛА на авиабазу "Энгельс-2" 20 марта.

В частности, ночью 1 мая 2 последних Ту-95МС покинули "Оленью". Позже, вечером 2 мая, Ту-160 покинул "Энгельс-2".

По состоянию на утро воскресенья, 4 мая, на авиабазе "Белая" находилось 8 бортов Ту-95МС і 7 бортов Ту-160.

Обратите внимание! Вблизи Украины, на авиабазах "Энгельс-2" и "Дягилево", оставались 4 борта Ту-95МС и 2 борта Ту-160.

Напомним, в акватории порта Новороссийска 2 мая украинские военные впервые в мире ударом морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30. Впоследствии появилась информация о еще одной пораженной вражеской цели.

По словам Кирилла Буданова, экипаж первого судна смог спастись – пилотов подобрали в море гражданским судном. Однако члены экипажа второго самолета, вероятно, погибли.