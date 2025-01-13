ГУР обнародовало список 79 российских предприятий, производящих БПЛА для войны против Украины

ГУР МО Украины будет обнародовать данные российских производителей вооружения и военной техники. Первой опубликована категория о производителях БПЛА государства-агрессора.

Информация уже доступна на портале War & Sanctions, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Российские БлЛА как инструмент террора

В разделе представлены данные о 79 российских предприятиях, участвующих в производстве и поставке дронов для войны против Украины. Среди них:

предприятия, которые производят российские версии иранских БПЛА Shahed-136 – "Герань" и "Гарпия";

группа компаний Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" и производящая барражирующие "Ланцеты" и разведывательные Zala;

производители многоцелевых российских БПЛА "Орион" и "Альтаир";

производители FPV-дронов, которые передают свою продукцию непосредственно российским подразделениям в Украине, организовывают для них сборы средств, школы пилотов на временно оккупированных территориях, дорабатывают свою продукцию по заказу российских военных.

В опубликованном списке приведены идентификационные данные предприятий, описание их деятельности, перечень связанных компаний и номенклатура БПЛА. Пользователи могут просматривать информацию как по предприятиям, так и по моделям беспилотников.

Портал постепенно будут дополнять новыми категориями. Следующими обнародуют данные о производителях ракет.

Сообщается, что в условиях полномасштабной войны рынок гражданских беспилотников в России почти отсутствует, а вся отрасль сосредоточена на обеспечении армии.

Большинство привлеченных предприятий не находятся под санкциями и продолжают пользоваться иностранными технологиями, оборудованием и компонентами.

Цивилизованный мир должен синхронизировать и усилить усилия против российских производителей БПЛА – применить санкции, ограничить поставки, усилить контроль и ответственность. Беспилотные технологии должны быть двигателем прогресса, а не инструментом для террора,

– написали в ГУР.

К слову, ранее 24 Канал сообщал, что война дронов между Украиной и Россией переходит в новую фазу. Речь идет об использовании беспилотников на волоконно-оптическом кабеле для борьбы с РЭБ. Первым на поле боя их использовало государство-агрессор.