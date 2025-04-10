Новая угроза от российских БпЛА: дроны могут разбрасывать взрывоопасные предметы

Украинцев предупреждают о новой угрозе – взрывоопасных предметах, которые теперь разбрасывают российские беспилотники. Такими средствами враг может атаковать всю территорию Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Министерстве внутренних дел Украины 10 апреля, передает 24 Канал. Спасатели показали боеприпасы.

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Что известно об опасности

Российские военные начали использовать БпЛА, разбрасывающие взрывоопасные элементы, время детонации которых неизвестно. ГСЧС сообщает о риске и призывает предупредить близких.

Речь идет о предмете, что похожий на трубу с квадратными насечками на корпусе. Его диаметр – около 5 сантиметров, а длина – от 35 до 40 сантиметров.

Российские БпЛА разбрасывают опасные предметы / Фото ГСЧС, МВД

Внимательно посмотрите на фото – так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные элементы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не трогайте его. Звоните 101, 102 или 112.

К слову, в четверг, 10 апреля, Россия запустила ударные БпЛА по Украине прямо посреди дня. В частности, взрывы прогремели в столице.