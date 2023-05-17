Россияне перекидывают дополнительные силы в Бахмут: Жданов оценил их потенциал

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты подтягивают профессиональных десантников на Бахмутское направление. Но их количество намного меньше, чем количество мобилизованных россиян.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что этот состав десанта отличается от того, какой был в начале полномасштабного вторжения России.

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"По крайней мере, так утверждают некоторые источники информации. Это уже не 100% кадровый состав, как это было в феврале – марте прошлого года", – подчеркнул Жданов.

Российская армия уже не та

Он отметил, что всего в начале полномасштабной войны в Украину вторглись около 175 тысяч российских солдат. Ныне россияне постоянно проводят призывы.

"Это уже не та армия, это не кадровая. Но потому, что Россия постоянно проводит призыв срочников, они их размещают в воинских частях, а из воинских частей они выгребают все, что осталось там", – сказал он.

Это именно те контрактники, которые правдами и не правдами остались в частях и не отправились на линию фронта.

"Поэтому они есть, но в очень малом количестве", – отметил военный эксперт.

Какая ситуация в Бахмуте: смотрите видео

Боевой дух падает

"Старая гвардия" среди противника есть, но ее очень мало. В некоторых подразделениях таких российских солдат может быть 20 – 30%. Однако это не те военные, которые стремились попасть на войну против Украины.

Это те, кто год отмазывался, откашивал от передовой, чтобы не ехать воевать в Украину. Их сейчас заменяют срочниками, которых призывает Россия. И "старую гвардию" гонят на фронт,

– рассказал Олег Жданов.

В то же время боевой дух этих войск падает.

Фронт выравнивается

По словам военного эксперта, со всех сторон фронт фактически выравнивается.

"И даже наше проседание в Бахмуте этому способствует, с одной стороны. Мы выравниваем фланги, ликвидируем эти южные и северные выступления вокруг Бахмута", – добавил он.

Впрочем, вокруг самого города давление на позиции ВСУ не уменьшается. Оккупанты благодаря наемникам и солдатам псевдореспублик частично продвигаются в самом городе.

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