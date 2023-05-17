Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Березовец – офицер 1 бригады спецназначения имени Ивана Богуна. По его словам, успехи ВСУ в Бахмуте очевидны.

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Успехи ВСУ в Бахмуте

Тарас Березовец подчеркнул, что у украинских военных есть видимые продвижения в течение последних нескольких дней на этом участке фронта. Вместо этого оккупанты теряют силы.

Сам руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его войско страдает от снарядного голода, поэтому не может ни совершать контрнаступление, ни эффективно обороняться.

Ситуация в Бахмуте рано или поздно должна была переломиться в нашу пользу, потому что город укреплялся в течение многих месяцев, готовился для того, чтобы противостоять любым попыткам его захватить,

– заметил он.

К тому же у ВСУ есть еще одно преимущество – ориентация в местности, что дает возможность лучше вести бои.

Тарас Березовец рассказал, благодаря чему украинским военным удается контрнаступать на Бахмутском направлении: смотрите видео

Продолжение следует

Украинский защитник объяснил, что "бахмутская мясорубка" уже перемолола десятки тысяч россиян. Цифра ликвидированных окупантов только на этом направлении близка к 200 тысячам человек.

Благодаря этому ВСУ удается возвращать под свой контроль населенные пункты вокруг Бахмута.

Только за последние дни были освобождены села, которые контролировались противником и которые он использовал для направления своих атак на Часов Яр и Хромово,

– добавил он.

Впрочем, на достигнутом украинские военные не собираются останавливаться и прогнозируют оперативное освобождение еще нескольких населенных пунктов.

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