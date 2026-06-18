В Днепре задержали российскую агентку, которая организовывала атаки на город: ей грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу огня в Днепре. Ею оказалась местная безработная.

Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о российской агентке в Днепре?

Злоумышленница участвовала в наведении ракетно-дроновых атак России по городу в начале июня 2026 года. Безработная женщина писала в чатах Telegram-каналов прокремлевские комментарии. Она попала в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки злоумышленница прошла агентурный инструктаж. Одной из задач предательницы было отслеживать местоположения и техническое состояние трёх оборонных компаний Днепра, по которым страна-агрессор планировала нанести новую серию комбинированных ударов.

Корректировщица во время разведывательных вылазок фиксировала периметры соответствующих объектов. Особое внимание она уделяла:

административных зданиях;

промышленных цехах;

логистических центрах потенциальных целей.

Также злоумышленница отслеживала последствия вражеских "ударов" и отчитывалась об этом куратору из России для подготовки новых или корректировки повторных ударов по Днепру.

Сотрудники СБУ зафиксировали шпионскую деятельность агентки и задержали её в собственном жилище. Во время обыска у неё обнаружили смартфон с доказательствами работы на врага.



СБУ изъяли у агентки телефон / Фото Днепровской областной прокуратуры

Следователи сообщили ей о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — о государственной измене в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог.

Как СБУ задерживает российских агентов

В июне Служба безопасности Украины задержала еще одного наводчика российских ударов по Днепру. Им оказался бывший военный из Днепропетровской области, имевший российское гражданство.

В среду, 17 июня, в Донецкой области удалось задержать агента российской ФСБ. Шпион выявлял позиции Сил обороны вблизи Дружковки, чтобы передать данные о них врагу.