Готовятся не первый год: на какие провокации против Европы способна Россия

Россия не прекращает попыток гибридными атаками повлиять на страны Европы. Для этого организовывает различные провокации, пытается повредить интернет или электрокабели.

Особое внимание оккупанты обращают на кибератаки. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, добавив, что россияне проводят диверсии во внутреннем море НАТО – Балтийском.

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На какие провокации способна Россия

Уже не впервые российские танкеры повреждают кабели. Соответственно страны НАТО теряют возможность коммуникации между собой, не могут поддерживать связь. К сожалению, у россиян такие операции хорошо удаются.

Я знаю, что такие сценарии в России разрабатывали уже давно, подготовка к атакам продолжается не первый год. Еще в 2023 году фиксировали повреждения газопроводов, электрокабелей,

– рассказал Валерий Клочок.

Еще один момент – это информационные атаки, которые постоянно осуществляют россияне. Они также проводят их достаточно умело. На примере выборов в Румынии мы видим, что Россия может существенно изменить политический ландшафт, используя для этого такие соцсети как TikTok.

Для этого россияне не жалеют даже больших денег. Поэтому нельзя недооценивать информационную войну. Часто именно изменение политического ландшафта является залогом успеха на большую перспективу.

Можно вспомнить об атаках беспилотниками, которые сегодня практикуют даже на территории Соединенных Штатов, Великобритании. Были сообщения о том, что беспилотники неизвестного происхождения совершали полеты над авиабазами этих стран,

– отметил Валерий Клочок.

Все это довольно серьезные угрозы, которые могут поставить страны НАТО перед существенными вызовами. Их нужно уже сейчас обсуждать и решать. В Альянсе уже заявили о том, что никто не знает, в каком месте произойдет новая катастрофа и какие последствия она будет иметь.

К слову, 25 декабря в Финском заливе задержали танкер российского теневого флота. Его подозревают в повреждении подводного электрического кабеля, который соединял Финляндию и Эстонию. По информации СМИ, на судне также нашли шпионское оборудование.