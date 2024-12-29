Особливу увагу окупанти звертають на кібератаки. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що росіяни проводять диверсії у внутрішньому морі НАТО – Балтійському.

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На які провокації здатна Росія

Вже не вперше російські танкери пошкоджують кабелі. Відповідно країни НАТО втрачають можливість комунікації між собою, не можуть підтримувати зв'язок. На жаль, у росіян такі операції добре вдаються.

Я знаю, що такі сценарії у Росії розробляли вже давно, підготовка до атак триває не перший рік. Ще у 2023 році фіксували пошкодження газогонів, електрокабелів,

– розповів Валерій Клочок.

Ще один момент – це інформаційні атаки, які постійно здійснюють росіяни. Вони також проводять їх досить вміло. На прикладі виборів у Румунії ми бачимо, що Росія може суттєво змінити політичний ландшафт, використовуючи для цього такі соцмережі як TikTok.

Задля цього росіяни не шкодують навіть великих грошей. Тому не можна недооцінювати інформаційну війну. Часто саме зміна політичного ландшафту є запорукою успіху на велику перспективу.

Можна згадати про атаки безпілотниками, які сьогодні практикують навіть на території Сполучених Штатів, Великої Британії. Були повідомлення про те, що безпілотники невідомого походження здійснювали польоти над авіабазами цих країн,

– зауважив Валерій Клочок.

Все це доволі серйозні загрози, які можуть поставити країни НАТО перед суттєвими викликами. Їх потрібно вже зараз обговорювати й вирішувати. В Альянсі вже заявили про те, що ніхто не знає, в якому місці станеться нова катастрофа та які наслідки вона матиме.

До слова, 25 грудня у Фінській затоці затримали танкер російського тіньового флоту. Його підозрюють у пошкоджені підводного електричного кабелю, який сполучав Фінляндію та Естонію. За інформацією ЗМІ, на судні також знайшли шпигунське обладнання.