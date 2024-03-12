Куда могли прорваться российские добровольческие батальоны: показываем на карте
Бойцы Легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона заявили, что прорвались через государственную границу на территорию Курской и Белгородской области России. Куда могли добраться добровольцы и где продолжаются бои - рассказываем далее.
Своими действиями российские добровольцы заявили о начале операции по “освобождению России от диктатуры”. 24 Канал следит за "продвижениями" россиян. Заметим, что официальных данных пока мало, преимущественно – это данные местных телеграмм-каналов, которые ссылаются на очевидцев, а также сообщения самих бойцов добровольческих батальонов.
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Куда зашли российские добровольцы
Одним из первых в сети появилось видео танка под флагом ЕС в районе пограничного населенного пункта Лозовая Рудка в Белгородской области.Справка. Лозовая Рудка – хутор в Борисовском районе Белгородской области России.
Лозовая Рудка на карте:
Кроме того, "РБК-Украина" обнародовала перехваченные записи разговоров со ссылкой на источники в спецслужбах, которые свидетельствуют, что "Сибирский батальон", РДК и легион "Свобода России" ведут бои в Белгородской области.
Направление – населенные пункты Грайворон, Грайворонского района, Белгородской области России.
Гайворон на карте:
Телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей также сообщают, что сейчас бои продолжаются, кроме уже упомянутых поселков – Грайворон и Лозовая Рудка, еще и в Березовом, Гориковском, Белгороде, Шебекино и Козинке.
Березовое на карте:
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Гориковское на карте:
Щебекино на карте:
Козинка на карте:
Спецоперация российских добровольцев: главное
- В комментарии 24 Каналу прездставник ГУР МО Андрей Юсов отметил, что боевые действия на территории России – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. Это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян, соответственно – действуют они самостоятельно.
- Также Юсов ответил, откуда они берут оружие. Он напомнил, что на территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет, трофейного оружия есть много.
- Российская федеральная служба безопасности заявила, что "информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований" в соцсетях – якобы "не соответствует действительности".