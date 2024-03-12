Куда могли прорваться российские добровольческие батальоны: показываем на карте

Бойцы Легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона заявили, что прорвались через государственную границу на территорию Курской и Белгородской области России. Куда могли добраться добровольцы и где продолжаются бои - рассказываем далее.

Своими действиями российские добровольцы заявили о начале операции по “освобождению России от диктатуры”. 24 Канал следит за "продвижениями" россиян. Заметим, что официальных данных пока мало, преимущественно – это данные местных телеграмм-каналов, которые ссылаются на очевидцев, а также сообщения самих бойцов добровольческих батальонов.

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Куда зашли российские добровольцы

Одним из первых в сети появилось видео танка под флагом ЕС в районе пограничного населенного пункта Лозовая Рудка в Белгородской области.

Справка. Лозовая Рудка – хутор в Борисовском районе Белгородской области России.

Лозовая Рудка на карте:

Впоследствии бойцы легиона Свобода России показали, как ночью пересекли границу России на тяжелой бронетехнике включая танки. А экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, который сейчас проживает в Украине, сообщил, что Лозовая Рудка "полностью под контролем освободительных сил", а легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон "зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции".

Пономарев также сообщил о стрелковых боях в Тёткино Курской области России.

Теткино на карте:

Кроме того, "РБК-Украина" обнародовала перехваченные записи разговоров со ссылкой на источники в спецслужбах, которые свидетельствуют, что "Сибирский батальон", РДК и легион "Свобода России" ведут бои в Белгородской области.

Направление – населенные пункты Грайворон, Грайворонского района, Белгородской области России.

Гайворон на карте:

Телеграмм-каналы со ссылкой на местных жителей также сообщают, что сейчас бои продолжаются, кроме уже упомянутых поселков – Грайворон и Лозовая Рудка, еще и в Березовом, Гориковском, Белгороде, Шебекино и Козинке.

Березовое на карте:

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Гориковское на карте:

Щебекино на карте:

Козинка на карте:

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