Белгород может повторить судьбу Бахмута: обзор боев в России от Свитана

Российские добровольцы обратились к жителям Белгорода и рекомендовали эвакуироваться. Впрочем, россиянам лучше бежать сразу за Урал, ведь Белгород может пойти путем бахмутского сценария.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке на 24 Канале заметил, что количество российских добровольцев на территории страны-агрессора продолжает расти. Вероятно, их основное направление движения именно Белгород.

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Белгород может повторить судьбу Бахмута

По его мнению, отряды российских добровольцев уже недалеко от Белгорода – около 20 километров. Поэтому для гражданских россиян правильнее было бы уехать из города.

Боевые действия, особенно в городских застройках в конце концов приведут примерно к такому же марьинскому, авдеевскому или бахмутскому сценарию. Такой же "лунный пейзаж". Поэтому – чем раньше выедут, тем лучше. И чтобы им дважды не переезжать – лучше сразу ехать за Урал,

– сказал полковник запаса.

Кроме того, вся военная промышленность на территории России является законной целью для Украины.

Для чего добровольцам Белгород

Свитан объяснил, что основное движение российских добровольцев на Белгород может быть направлено на то, чтобы обезопасить Харьков от обстрелов и отодвинуть вражеские С-300. Ведь Россия постоянно терроризирует город атаками.

"Это основная задача – обезопасить полуторамиллионный Харьков и харьковчан от артиллерии", – предположил полковник запаса.

В этом году Россия может остаться без НПЗ

В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. По мнению Свитана, это продолжение "санкций" от украинских спецслужб.

Спецслужба поставила себе задачу уничтожить все НПЗ в России. Их там чуть больше 100, уже около 10 – или повреждены или уничтожены. Они (спецслужбы – 24 Канал) нашли реперные точки, куда бить и неплохо получается. Это уже рутинная работа. Думаю, этом году, как черноморский флот пойдет на дно, так и вся углеводородная промышленность России,

– предположил Свитан.

Неспокойно и на военных аэродромах. Это возможность отогнать российские самолеты, что увеличит время их подлета к нашей территории. А это в свою очередь уменьшит количество вылетов.

Что известно о рейде российских добровольцев: коротко