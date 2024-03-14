Принимаем предложение Путина и меняем Теткино на Мелитополь, – легион "Свобода России"

14 марта 2024, 10:58
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Операция российских добровольцев в Курской и Белгородской областях России "испортила выборы" диктатора Владимира Путина. При этом они готовы помочь диктатору хотя бы немного реанимировать рейтинг.

Представитель Легиона Свобода России Алексей Барановский в в эфире национального телемарафона заявил, если оккупанты могут уйти из Мелитополя и тогда им вернут поселок Теткино.  

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По словам Барановского, сейчас ситуация динамичная, операция в приграничье продолжается третьи сутки, бои под Курском и Белгородом все еще продолжаются. Он также обратил внимание на тупость российской пропаганды.

Российская пропаганда сама себе противоречит – сначала говорят, что никто не заходил, а потом заявляют об уничтожении тысяч добровольцев. Выборы Путину мы испортили, как минимум. Он он был вынужден реагировать. По Белгороду мы видим, что выборы начались с огоньком,
– сказал Барановский.

К слову. Сейчас на границе России продолжаются боевые действия. Сегодня, 14 марта, во время обстрела Белгорода снаряд попал в авто, оно вспыхнуло. В результате этого погиб мужчина – водитель авто. Он оказался российским военным. Российский добровольческий корпус обратился к жителям Курской и Белгородской области с с призывом эвакуироваться, поскольку сообщили, что они будут стрелять по военным объектам в течение 1,5 часов после обращения.

Что происходит на границе

  • Легион "Свобода России" заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области России, которое расположено на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.
  • 12 марта Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции.
  • Российские минобороны и фсб утверждали, что им удалось отразить проникновение украинских сил.

Автор: Анастасія Лукашевська