Принимаем предложение Путина и меняем Теткино на Мелитополь, – легион "Свобода России"

Операция российских добровольцев в Курской и Белгородской областях России "испортила выборы" диктатора Владимира Путина. При этом они готовы помочь диктатору хотя бы немного реанимировать рейтинг.

Представитель Легиона Свобода России Алексей Барановский в в эфире национального телемарафона заявил, если оккупанты могут уйти из Мелитополя и тогда им вернут поселок Теткино.

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По словам Барановского, сейчас ситуация динамичная, операция в приграничье продолжается третьи сутки, бои под Курском и Белгородом все еще продолжаются. Он также обратил внимание на тупость российской пропаганды.

Российская пропаганда сама себе противоречит – сначала говорят, что никто не заходил, а потом заявляют об уничтожении тысяч добровольцев. Выборы Путину мы испортили, как минимум. Он он был вынужден реагировать. По Белгороду мы видим, что выборы начались с огоньком,

– сказал Барановский.

Что происходит на границе

Легион "Свобода России" заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области России, которое расположено на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

12 марта Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области России в рамках совместной операции.

Российские минобороны и фсб утверждали, что им удалось отразить проникновение украинских сил.