В легионе "Свобода России" показали фото с украинско-российской границы

Российские добровольцы с 12 марта проводят операцию в Курской и Белгородской областях. Бойцы Легиона "Свобода России" показали фото с границы, однако пока не известно, когда оно сделано.

Ранее они показывали карту приграничных населенных пунктов, из которых призвали россиян эвакуироваться из-за опасности. Ведь обещали атаковать военные объекты путинской армии, пишет 24 Канал.

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Что известно о пребывании российских добровольцев в России

Операция российских добровольцев продолжается уже 9 день. Так, 20 марта бойцы Легиона "Свобода России" показали фото своих военных, сделанное на украинско-российской границе.

За спиной военных надпись: "Внимание! Государственная граница Украины. Проход запрещен".

Граница на замке! Но есть нюанс,

– написали добровольцы.



Добровольцы опубликовали фото с границы / Фото Легиона "Свобода России"

Ранее военный легиона "Свобода России" Алексей Барановский рассказал, где они находятся на территории России. Для понимания того, какие города и села они контролируют, боец посоветовал ориентироваться на карту эвакуации, которую они выкладывали в телеграм-канале.

От Теткино до Грайворона и Шебекино (протяженный участок российского приграничья в Курской и Белгородской областях – 24 Канал) – это все серая зона, в которой продолжаются бои. В Белгородской области основной эпицентр – это Козинка (российское село на границе – 24 Канал) и Грайворон (расположенное чуть дальше от границы село – 24 Канал). Козинка уже полностью под контролем сил восстания. В районе Грайворона продолжаются столкновения,

– рассказал боец.



Где могут находиться добровольцы на территории России

Бойцы уже заявляли, что они контролируют по меньшей мере Лозовую Рудку на Белгородщине, Теткино на Курщине, уже 17 марта – поселок Горьковский в Белгородской области.

Российские добровольцы 17 марта заверили, что операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

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