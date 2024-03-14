Начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" очертил 24 каналу намерения их рейда. К слову, в легионе "Свобода России" не исключают, что будут освобождать Россию по кусочкам.

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Цели неизменны

Каждая следующая операция российских добровольцев все масштабнее, как и количество людей, уровень подготовки и размер фронта. Глобально цели не меняются как политические, так и военные.

Если говорить о политических, то цель №1 – полный демонтаж действующего кремлевского режима, различные мероприятия, которые с этим связаны. Военные такие же – ослабление границы, перетаскивание войск с Восточного фронта на усиление контроля границ,

– подчеркнул начальник штаба РДК.

О потерях армии России

В РДК сказали, что потери российской армии есть и в живой силе, и в технике. Однако, пока рано говорить о цифрах, ведь бои до сих пор продолжаются в Курской и Белгородской областях.

"Мы будем дальше наращивать потенциал. Мы будем дальше масштабировать подобные операции. Мы только "растем" в этом плане", – отметил боец с позывным "Фортуна".

Обратите внимание! По состоянию на 13 марта, по данным росСМИ, четверо военнослужащих регулярной армии России погибли, около 9 были ранены.

В РДК сделали несколько заявлений: последние