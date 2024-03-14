Начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна" окреслив 24 Каналу наміри їхнього рейду. До слова, у легіоні "Свобода Росії" не виключають, що звільнятимуть Росію по шматках.

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Цілі незмінні

Кожна наступна операція російських добровольців дедалі масштабніша, як і кількість людей, рівень підготовки та розмір фронту. Глобально цілі не змінюються як політичні, так і військові.

Якщо говорити про політичні, то ціль №1 – повний демонтаж чинного кремлівського режиму, різні заходи, які з цим пов'язані. Військові такі ж – послаблення кордону, перетягування військ зі Східного фронту на посилення контролю кордонів,

– підкреслив начальник штабу РДК.

Про втрати армії Росії

У РДК сказали, що втрати російської армії є і в живій силі, і в техніці. Утім, поки зарано говорити про цифри, адже бої досі тривають у Курській і Бєлгородській областях.

"Ми будемо далі нарощувати потенціал. Ми будемо далі масштабувати подібні операції. Ми тільки "ростемо" у цьому плані", – зазначив боєць з позивним "Фортуна".

Зверніть увагу! Станом на 13 березня, за даними росЗМІ, четверо військовослужбовців регулярної армії Росії загинули, близько 9 було поранено.

У РДК зробили кілька заяв: останні