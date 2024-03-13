Це дуже невигідний сценарій для Путіна напередодні "виборів", хоч їхні результати вже і так давно відомі. Російський диктатор наближається до одного із найгірших для себе сценаріїв. Про нього 24 Каналу розповів начальник штабу РДК Олександр з позивним "Фортуна".

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Що найстрашніше для Путіна

Владімір Путін може закінчити багатьма варіантами, вважає боєць. Справедливим би фіналом для нього була реалізація ордеру МКС і суд за усі його злочини. Але не це є найстрашнішим для нього.

"Я думаю, що найстрашніше для Путіна, як персоналії, було б просто позбавити його усіх преференцій і заслуг. Як звичайного громадянина чи людину відправити жити до звичайних людей без ресурсів і нічого іншого. Мабуть, для нього це було б страшніше, ніж заточення до в'язниці чи смертна кара. Якщо говорити про те, що б нам хотілося – нам би хотілося чогось подібного", – сказав він.

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