Дальше будет еще масштабнее: интервью с РДК о свержении путинского режима

Российские добровольцы 12 марта зашли на территорию страны-агрессора. Их главная политическая цель – полное свержение режима Владимира Путина и меры, связанные с этим.

Кроме политических целей, у российских добровольцев есть также и военные. Кроме того, в дальнейшем их операции будут только масштабироваться. Больше об этом рассказал начальник штаба РДК Александр с позывным “Фортуна” в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Насколько Кремль способен защитить свою территорию

Насколько враг был готов к заходу РДК? Или это было неожиданно для оккупантов?

Судя по реакции той стороны, готовность была достаточно низкая. Я не могу сказать, что совсем не были готовы. Все-таки на границе есть и дистанционные средства обнаружения, и дежурство и тому подобное. Но именно технический уровень подготовки был достаточно на низком уровне.

Какая судьба местного населения во время боев?

Судьба местного населения, в общем, такая же, как и во все предыдущие рейды. Местное население напугано, оно не проинформировано. Федеральная и региональная власть России не делает ничего для того, чтобы обеспечить безопасность населения. То есть население просто находится в неведении.

В какой-то момент на территории населенных пунктов начинают вестись боевые действия. Наши бойцы, встречая мирное население, настойчиво рекомендуют всем пройти в укрытие, не выходить на улицу, нигде не появляться. Поскольку мы всегда помним и говорим всем, в частности гражданским людям, о том, что армия России совершенно не стесняется обстреливать свои населенные пункты, если существует подозрение, что зашла какая-то группа.

Насколько приграничные области России из-за войны в Украине не способны защитить свою территорию?

Если мы говорим по шкале от 0 до 10, то, наверное, на -5.

Какие цели у российских добровольцев

Звучало заявление о том, что РДК готовы идти на Москву. Расскажите детали.

На сегодня ведутся наступательные боевые действия. Есть достаточно серьезный потенциал. Мы развиваем успех наступательных действий. Намерения и амбиции у нас серьезные и уверенные. И говорить о каких-то больших успехах, о каких-то стратегических шагах, наверное, будем позже. Москва – это промежуточная цель. Цель – Владивосток, наверное, в долгосрочной перспективе. Но давайте посмотрим со временем.

Кто противостоит вам со стороны врага, какая у них номенклатура оружия и насколько они хорошо вооружены?

Здесь, наверное, правильно сказать, что это все-таки "сборная солянка": представители пограничных войск, срочники, мобилизованные. Достаточно смешанный состав. С точки зрения техники вооружения все стандартно, никаких новинок мы не видим. Однако перевооружение армии России ощущается.

Тем людям, которые до сих пор верят в разных "мобиков", хотелось бы сказать, что в любом случае это – враг. Враг, который умеет воевать. Враг, на которого работает огромная российская машина ВПК. Да, не у всех все всегда есть. Да, где-то, возможно, они не отрабатывают с технической точки зрения. Но мы видим новое стрелковое оружие, машины после капремонта. Этим занимаются.

И хуже всего – даже устаревшие образцы стрелкового вооружения и техники, несмотря на то, что они уже старые, их достаточно большое количество, – это тоже нужно всегда иметь в виду.

В июне прошлого года РДК уже заходил на территорию России, выполнил поставленные цели и вернулся на исходные позиции. Какая сейчас боевая задача перед РДК и другими подразделениями?

На самом деле глобально цели не меняются. Есть военные, есть политические. Если мы говорим о политических, то цель номер один – это полный демонтаж действующего кремлевского режима и различные мероприятия, связанные с этим. Военные цели такие же – ослабление границы, перетягивание войск с Восточного фронта для усиления контроля границ.

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У нас цели преимущественно не меняются. Просто каждая следующая операция все более масштабная, о чем мы опять-таки всегда открыто говорили. Мы каждый раз масштабируем и операции, и количество людей, и уровень подготовки, и размер фронта.

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Что можете рассказать о потерях врага в боях: живой силы, вооружения и техники?

Не будем забегать вперед. Потери есть и в живой силе, и в технике. Поскольку сейчас идут бои, говорить о каких-то цифрах, пожалуй, рано, но потери есть.

Кадыровцы обещали активно идти освобождать Белгород. Какова их судьба на данный момент, и действительно ли их перебросили в этот регион боевых действий?

С кадыровцами и представителями каких-то военных подразделений Чеченской Республики мы не сталкивались. Информация действительно подобная проходила, но собственными глазами мы их не видели. Возможно, кадыровцы, как и раньше, находятся в гостинице "Континенталь" в Белгороде, где прекрасно себя чувствуют.

Как может закончить Путин

Владимир Путин лично отреагировал на ваши действия. Он пожаловался, что таким образом вы пытаетесь сорвать так называемые "выборы" в России. Это уже частичный успех для вас?

Да, конечно, в частности, частичный успех. Поскольку те территории, на которых ведутся боевые действия (части Курской и Белгородской областей – 24 Канал), на этот раз не будут участвовать в этом безумном цирковом представлении под названием "выборы президента России". И в любом случае эти выборы будут нелегитимными, в частности, и по этой причине.

Куда пойдете дальше?

Как ранее я сказал, что глобальные и стратегические цели, которые стоят перед Российским добровольческим корпусом, не меняются – ни политические, ни военные. Мы в дальнейшем будем наращивать потенциал. Мы в дальнейшем будем масштабировать подобные операции. Мы только "растем" в этом плане.

Как может закончить Путин?

Путин может закончить множеством различных вариантов. Но, я думаю, что в нашей среде иногда обсуждаются разные сценарии, что было бы для него самое страшное. Мне кажется, самое страшное для Владимира Путина, как персоналии, было бы просто лишить его всех преференций и заслуг.

Как обычного гражданина или человека отправить жить к простым людям, не имея никакой власти и ресурсов. Пожалуй, для него это было бы даже страшнее, чем заключение или смертная казнь. Если мы говорим о том, чего нам хотелось – нам бы хотелось чего-то подобного.