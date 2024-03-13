Путину доложили сразу, – Свитан предположил перспективы нового рейда российских добровольцев
Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях и объявили о начале операции по освобождению от власти Владимира Путина. Это продолжение движения освобождения российских народов, которые готовы к самоопределению.
Полковник запаса ВСУ, летчик инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что такие действия могут побудить часть российского сообщества к борьбе за освобождение. Примерно миллион граждан России могли бы присоединиться к добровольцам.
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"Разведка боем"
Роман Свитан убежден, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сразу доложили о действиях российских добровольцев. Это продолжение движения освобождения российских народов, которые готовы к самоопределению. В частности, это Северный Кавказ, Ичкерия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Якутия.
Они приняли решение освобождать свои республики, начиная от запада России. То есть с Белгородской, Курской, Брянской областей. Эти боевые действия, которые сейчас происходят, возможно, такие пробные камни, так называемая разведка боем,
– сказал он.
Миллион россиян могут присоединиться
Полковник запаса ВСУ считает, что примерно миллион граждан России могут присоединиться к добровольцам, если поймут важность освобождения народов. Он надеется, что хотя бы часть из них присоединится к новому рейду.
Сохранение вида – это для них очень важно сейчас. Если они поднимутся на борьбу против оккупационного российского, путинского режима, могут отстоять свою свободу и сохранить свой вид по некоторым направлениям. Есть надежда, что такие действия будут побуждать часть российского сообщества к национальной борьбе за освобождение,
– добавил Свитан.
Рейд российских добровольцев: главное
- 12 марта группа российских добровольцев пересекла российскую границу в Белгородской и Курской областях. Они заявили о своем желании "принять участие в выборах" с целью освобождения российского народа от "диктатуры Кремля".
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что боевые действия на территории России – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. Это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян. Он отметил, что на собственной территории россияне могут действовать так, как им хочется.
- Легион "Свобода России" заявил, что поселок Теткино Курской области полностью находится под контролем российских добровольцев. В то же время в ФСБ заявили, что якобы прорыва границы не произошло.