Путину доложили сразу, – Свитан предположил перспективы нового рейда российских добровольцев

Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях и объявили о начале операции по освобождению от власти Владимира Путина. Это продолжение движения освобождения российских народов, которые готовы к самоопределению.

Полковник запаса ВСУ, летчик инструктор, военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что такие действия могут побудить часть российского сообщества к борьбе за освобождение. Примерно миллион граждан России могли бы присоединиться к добровольцам.

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"Разведка боем"

Роман Свитан убежден, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сразу доложили о действиях российских добровольцев. Это продолжение движения освобождения российских народов, которые готовы к самоопределению. В частности, это Северный Кавказ, Ичкерия, Ингушетия, Дагестан, Башкирия, Татарстан, Удмуртия, Бурятия, Якутия.

Они приняли решение освобождать свои республики, начиная от запада России. То есть с Белгородской, Курской, Брянской областей. Эти боевые действия, которые сейчас происходят, возможно, такие пробные камни, так называемая разведка боем,

– сказал он.

Миллион россиян могут присоединиться

Полковник запаса ВСУ считает, что примерно миллион граждан России могут присоединиться к добровольцам, если поймут важность освобождения народов. Он надеется, что хотя бы часть из них присоединится к новому рейду.

Сохранение вида – это для них очень важно сейчас. Если они поднимутся на борьбу против оккупационного российского, путинского режима, могут отстоять свою свободу и сохранить свой вид по некоторым направлениям. Есть надежда, что такие действия будут побуждать часть российского сообщества к национальной борьбе за освобождение,

– добавил Свитан.

Рейд российских добровольцев: главное