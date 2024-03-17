Перспективы впечатляют: к чему приведет рейд добровольцев на пограничные России

Ограниченная военная операция российских добровольцев может иметь значительные результаты, в частности для Украины. Собственно, первые последствия уже можно увидеть даже на фронте.

Однако в перспективе захваченные населённые пункты в Курской и Белгородской областях могут стать демилитаризованной зоной. Подробнее о возможных последствиях рейда 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Создание серой зоны

В приграничных областях России продолжаются активные бои. Российские добровольцы уже продемонстрировали нешуточные результаты: уничтожение складов БК, захват нескольких поселков, взятие в плен военных ВС России.

Эти события отвлекают внимание российского командования, которое не может контролировать границу с Украиной. Поэтому они вынуждены для усиления использовать группу войск "Запад", которая действует на Купянском направлении, и группу войск "Центр", которая действует на Лиманском направлении,

– пояснил Александр Коваленко.

Итак, у России все пошло не по плану, из-за чего происходит перераспределение подразделений с фронта к границам. Это, свою очередь, влияет на то, что россияне не могут полностью сконцентрировать свои усилия на Лиманском и Купянском направлениях.

"Самое интересное не это. А то, что сейчас на границах России создают серую зону. Год назад мы наблюдали за тем, как на левобережье Херсонщины появлялись серые зоны, а затем и плацдарм, который до сих пор контролируют Силы обороны. Такая же ситуация может произойти и на территории России. Сначала Теткино может оказаться в серой зоне, а потом события там могут развиться, как в Крынках", – подчеркнул Коваленко.

К Теткино может присоединиться Грайворон или, например, Шебекино. По мнению военного обозревателя, это может стать фундаментом для будущей демилитаризованной зоны на территории России.

Военная операция российских добровольцев: актуальное