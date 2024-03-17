Перспективы впечатляют: к чему приведет рейд добровольцев на пограничные России
Ограниченная военная операция российских добровольцев может иметь значительные результаты, в частности для Украины. Собственно, первые последствия уже можно увидеть даже на фронте.
Однако в перспективе захваченные населённые пункты в Курской и Белгородской областях могут стать демилитаризованной зоной. Подробнее о возможных последствиях рейда 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Создание серой зоны
В приграничных областях России продолжаются активные бои. Российские добровольцы уже продемонстрировали нешуточные результаты: уничтожение складов БК, захват нескольких поселков, взятие в плен военных ВС России.
Эти события отвлекают внимание российского командования, которое не может контролировать границу с Украиной. Поэтому они вынуждены для усиления использовать группу войск "Запад", которая действует на Купянском направлении, и группу войск "Центр", которая действует на Лиманском направлении,
– пояснил Александр Коваленко.
Итак, у России все пошло не по плану, из-за чего происходит перераспределение подразделений с фронта к границам. Это, свою очередь, влияет на то, что россияне не могут полностью сконцентрировать свои усилия на Лиманском и Купянском направлениях.
"Самое интересное не это. А то, что сейчас на границах России создают серую зону. Год назад мы наблюдали за тем, как на левобережье Херсонщины появлялись серые зоны, а затем и плацдарм, который до сих пор контролируют Силы обороны. Такая же ситуация может произойти и на территории России. Сначала Теткино может оказаться в серой зоне, а потом события там могут развиться, как в Крынках", – подчеркнул Коваленко.
К Теткино может присоединиться Грайворон или, например, Шебекино. По мнению военного обозревателя, это может стать фундаментом для будущей демилитаризованной зоны на территории России.
Военная операция российских добровольцев: актуальное
- Утром 17 марта Сибирский батальон сообщил о захвате администрации в поселке Горьковский. Эпицентром боев по-прежнему остается город Грайворон и его окрестности. Заметим, что расстояние между Горьковским и Грайвороном – около 18 километров.
- Этим же утром мощные взрывы снова раздавались в Белгороде. В городе поднялся столб дыма и пожар. Местные телеграм-каналы сообщили, что речь идет о частном секторе. Между тем власти сообщили о "работе ПВО", поэтому есть вероятность, что пожар вызвал именно она.
- Добавим, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что российские добровольцы будут делать все, на что им хватит сил и возможностей. Действия на границе России Буданов назвал "внутригосударственным вопросом".