Российские добровольцы выполнили уже три задания: Свитан сказал, что им не под силу
Бойцы РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона уже выполнили важные задачи своего рейда. Хотя остается одна опция, которую выполнить они не смогут.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что российские добровольцы успешно продвигаются дальше. Это даст возможность им укрепить свои силы и вернуться в Украину для продолжения борьбы.
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Выполненные задачи
Свитан выделил задачи российских добровольцев, которые они уже выполнили:
- нанести ущерб;
- раскрыть огневые точки противника и уничтожить их;
- привлечь внимание россиян на то, что борьба продолжается.
Сейчас рейд происходит на территории России, но когда они (российские добровольцы – 24 Канал) решат вернуться в Украину, то покажут укрепление своей силы,
– рассказал эксперт.
Также Свитан заметил, что происходит процесс кластеризации, например, большинство Сибирского батальона – это якуты и буряты.Обратите внимание! Российский добровольческий корпус был создан летом 2022 года. В нем служат бывшие российские военные и спецназовцы, которые не согласны с диктатурой Путина. РДК участвовал в боях в Ирпене, на Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Запорожье.
Что не удастся сделать
Свитан отметил, что российские добровольческие батальоны не смогут оттянуть российские войска от линии фронта. Вместо этого их в России будет ждать росгвардия.
"Оттянуть как можно больше российских военных от линии фронта, вероятнее всего, не получится. Россияне будут пытаться остановить добровольцев силами росгвардии. Такой опции, как снятие сил с линии фронта, Кремль нам не предложит", – прокомментировал Свитан.
Рейд российских добровольцев: последние новости
- Российские добровольцы подчеркивают жителям Белгорода покинуть город. Они наносят удары по военным целям, но из-за их размещения в жилых кварталах, могут пострадать и гражданские.
- В Курской области добровольцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов и отметили, что "дальше будет".
- Российские добровольцы опубликовали данные о потерях российской армии в боях в Курской и Белгородской областях. Согласно данным было ликвидировано 613 военнослужащих регулярной российской армии.