Российские добровольцы выполнили уже три задания: Свитан сказал, что им не под силу

Бойцы РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона уже выполнили важные задачи своего рейда. Хотя остается одна опция, которую выполнить они не смогут.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что российские добровольцы успешно продвигаются дальше. Это даст возможность им укрепить свои силы и вернуться в Украину для продолжения борьбы.

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Выполненные задачи

Свитан выделил задачи российских добровольцев, которые они уже выполнили:

нанести ущерб;

раскрыть огневые точки противника и уничтожить их;

привлечь внимание россиян на то, что борьба продолжается.

Сейчас рейд происходит на территории России, но когда они (российские добровольцы – 24 Канал) решат вернуться в Украину, то покажут укрепление своей силы,

– рассказал эксперт.

Также Свитан заметил, что происходит процесс кластеризации, например, большинство Сибирского батальона – это якуты и буряты.

Что не удастся сделать

Российский добровольческий корпус был создан летом 2022 года. В нем служат бывшие российские военные и спецназовцы, которые не согласны с диктатурой Путина. РДК участвовал в боях в Ирпене, на Харьковщине, Николаевщине, Донетчине и Запорожье.

Свитан отметил, что российские добровольческие батальоны не смогут оттянуть российские войска от линии фронта. Вместо этого их в России будет ждать росгвардия.

"Оттянуть как можно больше российских военных от линии фронта, вероятнее всего, не получится. Россияне будут пытаться остановить добровольцев силами росгвардии. Такой опции, как снятие сил с линии фронта, Кремль нам не предложит", – прокомментировал Свитан.

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