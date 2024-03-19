Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що російські добровольці успішно просуваються далі. Це дасть можливість їм зміцнити свої сили та повернутись в Україну для продовження боротьби.
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Виконані завдання
Світан виділив завдання російських добровольців, які вони вже виконали:
- зробити шкоду;
- розкрити вогневі точки противника та знищити їх;
- привернути уваги росіян на те, що боротьба триває.
Зараз рейд відбувається на території Росії, але коли вони (російські добровольці – 24 Канал) вирішать повернутися в Україну, то покажуть зміцнення своєї сили,
– розповів експерт.
Також Світан зауважив, що відбувається процес кластеризації, наприклад, більшість Сибірського батальйону – це якути та буряти.
Що не вдасться зробити
Світан зазначив, що російські добровольчі батальйони не зможуть відтягнути російські війська від лінії фронту. Натомість на них в Росії чекатиме росгвардія.
"Відтягнути якомога більше російських військових від лінії фронту, найімовірніше, не вийде. Росіяни будуть намагатись зупинити добровольців силами росгвардії. Такої опції, як зняття сил з лінії фронту, Кремль нам не запропонує", – прокоментував Світан.
Рейд російських добровольців: останні новини
- Російські добровольці наголошують мешканцям Бєлгорода покинути місто. Вони завдають ударів по військових цілях, але через їх розміщення у житлових кварталах, можуть постраждати і цивільні.
- У Курській області добровольці знищили склад боєприпасів окупантів та зазначили, що "далі буде".
- Російські добровольці опублікували дані про втрати російської армії в боях у Курській та Бєлгородській областях. Згідно з даними було ліквідовано 613 військовослужбовців регулярної російської армії.