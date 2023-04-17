Проєкт "Український Свідок" розповів про представників РДК, які воюють проти загарбників в Україні. Вони брали участь у боях в Ірпені, Мощуні, на Миколаївщині, Харківщині, Запоріжжі та Донеччині.

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Як бійці РДК воюють на боці України

Начальник штабу корпусу із позивним Фортуна народився у Новосибірську, але з 2017 року живе в Україні. Він брав участь в операції РДК у Брянській області: 2 березня цього року бійці перетнули державний кордон Росії.

За словами Фортуни, поки він жив у Росії, боровся проти режиму Путіна. Тоді він належав до руху, представники якого зривали державні мітинги і навіть підпалювали офіси так званої "Єдиної Росії" та управління ФСБ.

Фактично всі бійці РДК – добровольці. Серед них є і колишні російські військові. Одним із таких військових є боєць із позивним Ланс, який брав участь у штурмі Мар’їнки та в Широкинській операції, бився із росіянами та проросійськими найманцями під Іловайськом. Окрім цього, він був у складі Першої штурмової роти "Да Вінчі".

Ланс родом з Іваново. У 2014 році він підтримав полк "Азов".

Конфлікт на південному сході України – це був конфлікт Росії з Україною. Я зрозумів, що залишатись осторонь для мене неприйнятно,

– розповів Ланс.

Знакова операція РДК

Однією зі знакових операцій РДК, про яку вони можуть розповідати публічно, була операція в Каховці у січні 2023 року. Їм треба було знищити прихований командний пункт окупантів.

Як розповів військовий із позивним Могила, який приїхав в Україну із Татарстану, тоді вони взяли полоненого та залишили вбитими більше десятка російських солдатів.

На сьогодні метою РДК є закінчення війни на умовах України, покарання усіх винних в агресії та демонтаж Росії як держави.

Як приєднатися до РДК

Фортуна повідомив, що це можна зробити через будь-які соцмережі. Хоча часом буває, що всі бійці корпусу перебувають на бойових завданнях, тому заявки залишаються без відповіді.

Крім того, є певні складнощі із тим, аби переправити людину в Україну з Європи чи Росії. Але навіть попри це, заяви на вступ до РДК приходять постійно, а кількість бійців – зростає.

РДК бореться проти путінського режиму / фото "Український Свідок"

Нагадаємо, що 6 квітня у Росії знову заявили про нібито "українську ДРГ", яка намагалася "проникнути" у Брянську область. Однак Російський добровольчий корпус спростував чергову брехню пропагандистів.