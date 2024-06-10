"Тиктокеры зашли в пустое село": российские добровольцы высмеяли оккупантов за "взятие" Рыжевки
Россияне на днях заявили, что захватили поселок Рыжевка, Сумской области. Информация не соответствует действительности, Рыжевка находится под контролем Сил обороны. А российский горе-героев уже высмеивают за "достижения".
Военное руководство и президент Владимир Зеленский уже опровергли эту информацию. А теперь на вбросы россиян отреагировали бойцы Легиона "Свобода России", они высмеяли оккупантов.
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"Рыжевка – "синяк", который уже много месяцев находится под огневым контролем противника. Когда мы ходили на Теткино, граничащее с ним, открыто передвигаться по Рыжевке было почти невозможно: все подъезды к селу простреливаются", – отметили российские добровольцы.
Там также отметили, что по сути, Рыжевка, которая отрезана от остальной Сумской области рекой, находится под контролем Теткиного, и существуют они почти как единый населенный пункт.
В ЛСР добавили, что россияне "сделали все, как пишет методичка".
"Отважные тиктокеры зашли в пустое село, которое и так под огневым контролем их смежников, постреляли по кустам, запустили дрон в пустой блиндаж и вышли", – говорится в сообщении.
Что происходит в Рыжевке
- Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх тоже подтвердил, что село Рыжевка Сумского района – под полным контролем украинских сил.В Рыжевке по состоянию на сегодня остается 9 человек, рассказал староста села Сергей Аникин
- Вечером 9 июня глава оккупационной администрации Ичкерии Рамзан Кадыров заявил, что его наемники якобы захватили село Рыжевка, что в Сумской области – на границе с Курской областью России.
- И сегодня, 10 июня, эту информацию опроверг Генштаб, СНБО и президент Украины. Эту операцию по дезинформации россияне совершили с пропагандистской целью.
- Кроме того, оказалось, что оосийский триколор, который диверсанты повесили на здании в селе Рыжевка Сумской области, был заминирован. То есть, враг пытался устроить смертельную провокацию.