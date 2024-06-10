"Тиктокеры зашли в пустое село": российские добровольцы высмеяли оккупантов за "взятие" Рыжевки

Россияне на днях заявили, что захватили поселок Рыжевка, Сумской области. Информация не соответствует действительности, Рыжевка находится под контролем Сил обороны. А российский горе-героев уже высмеивают за "достижения".

Военное руководство и президент Владимир Зеленский уже опровергли эту информацию. А теперь на вбросы россиян отреагировали бойцы Легиона "Свобода России", они высмеяли оккупантов.

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"Рыжевка – "синяк", который уже много месяцев находится под огневым контролем противника. Когда мы ходили на Теткино, граничащее с ним, открыто передвигаться по Рыжевке было почти невозможно: все подъезды к селу простреливаются", – отметили российские добровольцы.

Там также отметили, что по сути, Рыжевка, которая отрезана от остальной Сумской области рекой, находится под контролем Теткиного, и существуют они почти как единый населенный пункт.

В ЛСР добавили, что россияне "сделали все, как пишет методичка".

"Отважные тиктокеры зашли в пустое село, которое и так под огневым контролем их смежников, постреляли по кустам, запустили дрон в пустой блиндаж и вышли", – говорится в сообщении.

Что происходит в Рыжевке

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх тоже подтвердил, что село Рыжевка Сумского района – под полным контролем украинских сил.В Рыжевке по состоянию на сегодня остается 9 человек, рассказал староста села Сергей Аникин

Вечером 9 июня глава оккупационной администрации Ичкерии Рамзан Кадыров заявил, что его наемники якобы захватили село Рыжевка, что в Сумской области – на границе с Курской областью России.

И сегодня, 10 июня, эту информацию опроверг Генштаб, СНБО и президент Украины. Эту операцию по дезинформации россияне совершили с пропагандистской целью.

Кроме того, оказалось, что оосийский триколор, который диверсанты повесили на здании в селе Рыжевка Сумской области, был заминирован. То есть, враг пытался устроить смертельную провокацию.

. Рыжевка расположена в "серой" прифронтовой зоне, напротив российского поселка Теткино в Курской области. Российские добровольческие батальоны, которые воюют на стороне Украины, неоднократно пытались зайти на территорию Теткино со стороны Украины.