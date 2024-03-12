Российские добровольцы заявили, что полностью взяли под контроль Теткино Курской области

Легион "Свобода России" заявил, что поселок Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. В настоящее время оккупанты покидают населенный пункт.

Об этом говорится в сообщении легиона на официальной странице в сети. Также добровольцы добавили видео с дрона.

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Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику,

– заявили в легионе "Свобода России".

В легионе "Свобода России" также опубликовали видео с дрона, который зафиксировал бегство россиян.

Россияне бегут из Теткино: смотрите видео

Теткино, которое сейчас под контролем российских добровольцев, расположено в Курской области. Это пограничный населенный пункт вблизи Сумской области. По состоянию на 2020 год там было зарегистрировано 3 337 человек.

Где расположен поселок Теткино: смотрите на карте

В Российском добровольческом корпусе также добавили, что оккупанты оставили населенный пункт. Там подтвердили, что путинская армия оставляет технику, и добавили, что оставляют и граждан России.

Солдаты путинской армии бегут, кивая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и прежде всего – граждане РФ, брошенные и ненужные,

– отметили в РДК.

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К слову, ранее российские добровольческие группировки заявили, что под их контролем также находится хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.

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