Российские добровольцы заявили, что полностью взяли под контроль Теткино Курской области
Легион "Свобода России" заявил, что поселок Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. В настоящее время оккупанты покидают населенный пункт.
Об этом говорится в сообщении легиона на официальной странице в сети. Также добровольцы добавили видео с дрона.
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Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику,
– заявили в легионе "Свобода России".
В легионе "Свобода России" также опубликовали видео с дрона, который зафиксировал бегство россиян.
Россияне бегут из Теткино: смотрите видео
Теткино, которое сейчас под контролем российских добровольцев, расположено в Курской области. Это пограничный населенный пункт вблизи Сумской области. По состоянию на 2020 год там было зарегистрировано 3 337 человек.
Где расположен поселок Теткино: смотрите на карте
В Российском добровольческом корпусе также добавили, что оккупанты оставили населенный пункт. Там подтвердили, что путинская армия оставляет технику, и добавили, что оставляют и граждан России.
Солдаты путинской армии бегут, кивая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и прежде всего – граждане РФ, брошенные и ненужные,
– отметили в РДК.
Как бежали из Теткино россияне: смотрите видео
К слову, ранее российские добровольческие группировки заявили, что под их контролем также находится хутор Лозовая Рудка в Белгородской области.
Российские добровольцы проводят операцию в Белгородской и Курской областях
- Утром российские телеграм-каналы сообщили, что в Белгородской и Курской областях раздаются взрывы, слышны автоматные очереди. Также местные жители заявили, что границу пересек неизвестный танк. Впоследствии в легионе "Свобода России" заявили, что они будут освобождать россиян от кремлевской диктатуры и дарить свободу.
- В ГУР МО в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявили, что все российские добровольцы действуют самостоятельно. "Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ", – отметил Андрей Юсов.
- В разведке также добавили, что во время своих операций российские добровольческие группировки используют "трофейную" технику и оружие.