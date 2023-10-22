Угрожают и гражданским: в какие области чаще всего пытается прорваться ДРГ россиян

Российские диверсанты периодически пытаются проникнуть на территорию Украины. Чаще всего деятельность ДРГ врага фиксируют в регионах, граничащих с Россией.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что больше всего случаев проникновение ДРГ с территории России фиксируется на границах Сумской области, информирует 24 Канал. Несколько меньше таких случаев фиксируется в Харьковской и Черниговской областях.

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ДРГ пытаются разоблачить местоположение Сил обороны

"Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией – в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине", – сказал он.

По словам Демченко, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где располагаются подразделения ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии.

Он отметил, что деятельность российской ДРГ представляет угрозу местным жителям.

Диверсанты открывают огонь по автомобилям, двигающимся в пограничье. Они не разбирают, военные это или гражданские,

– объяснил Демченко.

Спикер также рассказал, пытаются ли ДРГ проникнуть с территории Беларуси. По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

"Там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации. Потому что рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения ни техники, ни личного состава каких-либо подразделений", – резюмировал Демченко.

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