Российские ДРГ периодически лезут на Севере: как противодействуют украинские защитники
На Севере страны россияне продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы. За последние несколько месяцев таких попыток было около 8 –10.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления полковник Юрий Повх. Он также рассказал, как украинские защитники борются с российскими ДРГ, передает 24 Канал.
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Где россияне чаще всего применяют ДРГ
По словам Повха, больше всего провокаций происходит именно на территориях Черниговской и Сумской областей. В таких случаях украинские защитники оперативно выявляют врага и останавливают любые попытки провокаций.
При таких попытках наши наблюдательные посты проявляют эту активность врага, направляют действия артиллерии и таким образом прекращаются попытки ДРГ проникнуть на территорию Украины,
– сообщил Повх.
Он также добавил, что на границе с Беларусью враг продолжает сохранять военное присутствие, создавая тем самым напряжение. Впрочем, действий ДРГ, артиллерийских обстрелов на Волынском и Полесском направлениях не фиксируется. Обстановка на этом участке относительно спокойная.
Российские ДРГ активизировались на 2 направлениях
В последнее время российские ВРГ активизировались на 2 направлениях – на территории Харьковской и Черниговской областей. В частности, на Черниговщине враг пытается зайти на территорию области. В ОВА подчеркнули, что ВСУ работают для того, чтобы ситуация на границе была как можно безопаснее. Кроме того, на этом участке продолжают усиливать фортификацию для того, чтобы у российских ДРГ не было желания вторично уйти по Черниговщине.
В последнее время российские ДРГ пытаются зайти и на территорию Харьковской области. Эксперты предполагают, что оккупанты активизировались на этом участке фронта по нескольким причинам:
- уточнение информации;
- подготовка к операциям;
- выполняются работа по нанесению ударов по критической инфраструктуре;
- умышленное уничтожение украинских гражданских, солдат, пограничников для создания тяжелого психологического положения.
Кроме того, Россия может использовать ДРГ в собственных информационно-психологических операциях.