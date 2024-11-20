В Молдове признали, что их радары пока бессильны перед российскими дронами

Молдова не способна эффективно идентифицировать дроны России, пересекающие ее территорию. Власти работают над закупкой современного оборудования.

В Молдове признали техническую неспособность радаров обнаруживать российские дроны из-за их малой отражающей поверхности. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Realitatea.

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Почему в Молдове не могут обнаружить российские беспилотники на радарах

Министр обороны Анатолий Носатый сообщил, что действующие системы не способны распознавать беспилотники из-за их малой отражающей поверхности. Эти дроны имеют радиус полета от 1000 до 1300 километров, что позволяет им пересекать территорию Украины и достигать Молдовы.

Недавний инцидент с обнаружением дрона неподалеку от торгового центра в Кишиневе вызвал новые вопросы. По словам Носатого, беспилотник похож на те, что были зафиксированы ранее, однако как именно он попал в ветви дерева, объяснить пока не удалось.

Для решения проблемы правительство планирует приобрести современные системы, которые смогут оперативно идентифицировать такие угрозы. Между тем Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России для объяснений после падения российских дронов на молдавской территории.

Российские дроны в Молдове