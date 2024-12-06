Как можно противодействовать дронам на оптоволокне, которые массово начала применять Россия

Россияне начали массово использовать дроны на оптоволокне, которые не являются уязвимыми к системам РЭБ. Однако украинские защитники могут использовать несколько методов противодействия.

О них 24 Каналу рассказал основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что говорится об определенном виде оружия, дымовые завесы и метод, который позволит прорезать оптоволокно. Оккупанты применяют такие дроны для ударов по различным целям.

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Противодействие российским дронам на оптоволокне

Основными минусами дронов на оптоволокне является то, что они не могут достаточно быстро двигаться и маневрировать.

Разница дрона на оптоволокне и дрона на радиоуправлении – это катушка, которая является достаточно тяжелой. Ее россияне разматывают, она лежит на земле, деревьях и других предметах. Если они острые – оптоволокно можно просто прорезать.

Если у нас есть РЭБ или артиллерийская установка, надо установить что-то на расстоянии до 40 метров, что может обрезать это оптоволокно. Конечно, что на словах сделать это просто, но это путь для противодействия таким дронам,

– отметил Нарожный.

Дрон на оптоволокне не является российской разработкой, его разработала немецкая компания HIGHCAT. Связь по оптоволоконному кабелю в десятки раз улучшает скорость передачи данных и качество картинки, что позволяет лучше идентифицировать объекты в режиме реального времени. Такой дрон можно использовать и как ударный, и как разведчик. Также "дрон на проводе" враг может использовать в собственном тылу для прифронтовой логистики.

Еще одно противодействие – это стрелковое оружие. Несмотря на то, что дроны достаточно быстрые, качественно подготовленный раздел ПВО с таким оружием и пулеметами их сбивают.

Это не единичные случаи, их системно так сбивают,

– отметил основатель.

Кроме того, можно использовать дымовые шашки, когда подлетает дрон. Однако здесь есть минус – дымовые шашки горят несколько минут, дрон может их увидеть и остановиться, чтобы переждать это время. Такой метод лучше применять против подвижной цели, которая может спрятаться.

Все эти средства имеют право на жизнь. И стрелковое оружие, и дымовые завесы, и обрезание оптоволокна,

– сказал Нарожный.

Он добавил, что россияне больше всего наносят удары по украинским системам РЭБ. Однако также целью являются и боевые машины пехоты и БТР.

К слову, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что несмотря на модернизацию российских дронов Силы обороны также не отстают. Многие подразделения уже применяют различные средства.