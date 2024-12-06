Про них 24 Каналу розповів засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний, зауваживши, що мовиться про певний вид зброї, димові завіси та метод, який дозволить прорізати оптоволокно. Окупанти застосовують такі дрони для ударів по різних цілях.

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Протидія російським дронам на оптоволокні

Основними мінусами дронів на оптоволокні є те, що вони не можуть досить швидко рухатись та маневрувати.

Різниця дрона на оптоволокні та дрона на радіоуправлінні – це котушка, яка є досить важкою. Її росіяни розмотують, вона лежить на землі, деревах та інших предметах. Якщо вони гострі – оптоволокно можна просто прорізати.

Якщо у нас є РЕБ чи артилерійська установка, треба встановити щось на відстані до 40 метрів, що може обрізати це оптоволокно. Звісно, що на словах зробити це просто, але це шлях для протидії таким дронам,

– зауважив Нарожний.

Дрон на оптоволокні не є російською розробкою, його розробила німецька компанія HIGHCAT. Зв’язок по оптоволоконному кабелю в десятки разів покращує швидкість передавання даних та якість картинки, що дає змогу краще ідентифікувати об’єкти в режимі реального часу. Такий дрон можна використовувати і як ударний, і як розвідник. Також "дрон на дроті" ворог може використовувати у власному тилу для прифронтової логістики.

Ще одна протидія – це стрілецька зброя. Попри те, що дрони є досить швидкі, якісно підготовлений розділ ППО з такою зброєю та кулеметами їх збивають.

Це не поодинокі випадки, їх системно так збивають,

– зазначив засновник.

Крім того, можна використовувати димові шашки, коли підлітає дрон. Однак тут є мінус – димові шашки горять кілька хвилин, дрон може їх побачити та зупинитись, щоб перечекати цей час. Такий метод краще застосовувати проти рухливої цілі, яка може заховатись.

Всі ці засоби мають право на життя. І стрілецька зброя, і димові завіси, і обрізання оптоволокна,

– сказав Нарожний.

Він додав, що росіяни найбільше завдають ударів по українських системах РЕБ. Однак також ціллю є й бойові машини піхоти та БТР.

До слова, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що попри модернізацію російських дронів Сили оборони також не відстають. Багато підрозділів вже застосовують різні засоби.