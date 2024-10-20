Цинично охотятся на людей: россияне придумали новый способ обстрела Херсона

Россияне продолжают цинично терроризировать прифронтовые города Украины. Особенно страдают жители Херсонщины, ведь россияне применяют дроны, чтобы намеренно обстреливать гражданское население.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Евгения Вирлич, отметив, что российские дроны массово атакуют Херсон. Они охотятся за местными жителями и гражданскими автомобилями.

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"Россияне в своих соцсетях анонсируют, что любой транспорт они фиксируют как цель для поражения. Враг цинично охотится на людей, сбрасывая на них взрывчатку с дронов. Противостоять этому сложно, хотя наши военные пытаются это делать", – сказала она.

Ситуация в Херсоне

Обстрелы россиян в Херсоне не прекращаются ни днем, ни ночью. К сожалению, часто есть погибшие люди.

Областная и военная администрации постоянно думают как противостоять атакам россиян. Журналистка отметила, что власть недавно выделяла средства на антидронные ружья, также продолжаются дискуссии о применении систем РЭБ.

Сложность РЭБиб в том, что они глушат не только россиян, но и технику Сил обороны,

– подчеркнула Евгения Вирлич.

По ее словам, россияне используют малые дроны, которые во время атаки снимают видео для координации ударов. Их тактика часто заключается в том, что враг применяет 2 дрона одновременно, один несет взрывчатку, а другой, который летит сверху, снимает все, что происходит.

Это не единичные случаи. Спрятаться от таких атак можно, но это зависит от скорости дрона и человека, которого он преследует. Часто среди пострадавших люди старшего возраста. Россияне цинично сбрасывают дроны на них, ведь им сложно быстро двигаться,

– отметила журналистка.

Она добавила, что жители Херсона стараются избегать открытые участки, также враг часто атакует общественный транспорт, где большое скопление людей.

Напомним, оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Антоновке, что привело к гибели 69-летней женщины, она была среди 20 пассажиров. Подобные обстрелы общественного транспорта в Херсоне происходят почти ежедневно.