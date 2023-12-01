Враг совершенствует вооружение, – Игнат о SIM-карте в "Шахедах"
На российских беспилотниках обнаружили SIM-карты украинского оператора "Киевстар". Благодаря такой модернизации враг пытается понять, как и где работает украинская ПВО.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал инцидент в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, было уже несколько случаев обнаружения подобных устройств.
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"Безусловно, враг усовершенствует свое вооружение. Это касается как стрелкового оружия, так и беспилотников", – констатировал Игнат.
Теперь специалисты выясняют, зачем в "Шахедах" SIM-карта и что можно делать, имея ее и доступ к сети, можно ли осуществлять манипуляции. В частности, звучали предположения о том, что, кроме обнаружения ПВО, дроны с SIM-картами могут эффективнее маневрировать, изменяя координаты в реальном времени.
В компании "Киевстар" заверили, что во время дроновых атак не будут выключать сотовую связь. Там тоже отметили, что сотрудничают с украинскими правоохранительными органами, чтобы "сделать невозможным повторение ситуации в будущем".
Не SIM-картами едиными
Российские оккупанты также применяют против Украины дроны из карбонового волокна, которое уменьшает коэффициент рассеяния. Кроме того, окрашивают "Шахеды" в черный цвет, чтобы усложнить их обнаружение ночью.
Но противовоздушная оборона уже приспосабливается и к таким враждебным модернизациям,
– подчеркнул Игнат.
Спикер Воздушных сил также обратил внимание на то, что Иран теперь презентует партии из белых и черных "Шахедов", чтобы использовать их в разное время суток.
Дроновые атаки в Украине: последние новости
- Российские захватчики перед ударами прокладывают маршруты. Для этого они сначала запускали дроны в одиночку днем, затем группами, а теперь точечно совершают удары.
- Совершенствуя маршрут, враг пытается серьезнее поразить цели. Перед этим российские дроны могут "наматывать круги", чтобы прощупать украинскую ПВО.
- В последнее время российские оккупанты все чаще применяют такую тактику. Именно поэтому воздушные тревоги стали столь продолжительными.