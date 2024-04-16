Россияне используют новые подходы: в ISW назвали трудности украинских воинов с вражескими БПЛА

Российские военные модернизируют тактику использования беспилотников на передовой, чтобы противостоять украинским технологическим новшествам. Об этом пишут западные аналитики.

По данным Института изучения войны, российские силы активно адаптируют тактику применения дронов, чтобы снизить эффективность украинских средств противодействия. Украинские операторы БПЛА подтвердили, что с осени 2023 года враг значительно увеличил применение РЭБ.

Смотрите также Путь диктатора на крови и костях․ Как Путин получил власть и стал олицетворением современной России

Битва за воздушное пространство

В интервью The Washington Post украинские операторы БПЛА отметили, что оккупанты понимают ценность их работы и целенаправленно атакуют их с помощью управляемых бомб и систем залпового огня.

В то же время российская оборонная промышленность быстро развивает дроны, которые работают на разных частотах, усложняя их уничтожение украинскими системами радиоэлектронной борьбы.

Украинский инструктор сообщил, что его бригада обнаруживает от 70 до 90 FPV-дронов в день, но не может их всех сбить. Российские войска иногда оснащают беспилотники боеприпасами, которые могут сдетонировать после того, как украинские силы их сбивают,

– говорится в материале ISW.

Эксперты указывают на рост использования российскими силами разведывательных и FPV-дронов на передовой, а также жалобы захватчиков на нехватку средств РЭБ, особенно на Юге Украины, в осенний период 2023 года.

Столкновение технологий на поле боя приводит к "прозрачности фронта", где одновременно могут действовать до 100 разведывательных и ударных дронов обеих сторон в радиусе 10 километров. Это создает трудности в различении собственных и вражеских аппаратов.

Украинские военные отмечают необходимость дальнейшего развития средств РЭБ и адаптации к новым вызовам, которые ставит перед ними враг. В частности, российские дроны иногда оснащаются боеприпасами, которые могут детонировать после уничтожения БПЛА, что добавляет риска для украинских защитников.

Смотрите также Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

Другие акценты из отчета ISW