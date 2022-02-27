"Российские фашисты, будьте прокляты": как встречают оккупантов на севере Черниговщины

В Черниговской области продолжаются ожесточенные бои. Российским оккупантам противостоят не только вооруженные силы Украины, но и местные.

Оккупантов в Семеновке, на севере Черниговщины, встречали с патриотической табличкой.

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На табличке при въезде в город было написано:

Российские фашисты, будьте прокляты, горите в аду.

Заметим, что во многих населенных пунктах местные жители помогают ВСУ и теробороне противодействовать врагу, в частности:

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