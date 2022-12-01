Поругать Украину с Польшей невозможно, – ОПУ о российских фейках о "польской аннексии"
Россия снова распространяет абсурдные заявления, что Польша вот-вот собирается аннексировать несколько областей Украины. Это просто смешно. Сейчас поссорить Украину с Польшей или другими странами Европы невозможно.
Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, поссорить одну демократическую и прозрачную страну с другой такой же демократической и прозрачной страной невозможно.
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Он вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения ехал на первый тур переговоров с Россией и видел отношение поляков к украинским беженцам. Они все понимали и всячески помогали.
Поругать нас с Европой, когда она делает очень крутые заявления, невозможно. Имею в виду не только Польшу, но и Германию, Францию, г-на генсека НАТО Йенса Столтенберга. Они четко говорят, что нельзя садиться за переговоры с Россией, что Россия должна проиграть, а они будут с Украиной до конца,
– отметил Подоляк.
У Нарышкина проблемы с интеллектом
Именно директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкина раз в 3 месяца выходит и достает "нафталиновую папочку" и начинает снова и снова рассказывать о диких планах Польши на аннексию Украины.
Еще перед полномасштабным вторжением в России всячески рассказывали, что якобы и Венгрия и Польша хотят забрать части территории Украины. Но именно российские оккупанты пришли на чужую землю, насилуют и убивают украинцев.
Все можно увидеть по Херсону. Оккупанты клялись, что "они там навсегда". А потом убежали, как крысы, и теперь обстреливают город из ствольной артиллерии.
Понимаю, что у Нарышкина проблемы с интеллектом… Этот субъект, как автор этой войны, должен сидеть на специальном трибунале. Тогда мы действительно увидим его интеллект и крысиную логику. Когда у него спросят, что он имел в виду, когда все это говорил,
– подчеркнул Подоляк.
Подоляк высмеял заявления Нарышкина о планах аннексии от Польши: смотрите видео
Россия постоянно вбрасывает неадекватные фейки
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников додумался заявить, что НАТО якобы хотело запустить беспилотники по России еще до начала войны. А сейчас эта угроза еще больше обострилась.
- Российские пропагандисты заявляют на телевидении, что Польша якобы собирается напасть на Украину или на Беларусь. Для этого они использовали кадры из видео парада военной техники в Латвии.
- Пропагандисты даже придумали фейковую легенду об отце командующего оккупационной армией Сергее Суровикине. Его отец якобы сбивал американские самолеты во время Корейской войны. Такой человек действительно был. Но вот "неприятность" – он не был отцом Суровикина.