Как Кремль через специальные фонды распространяет "русский мир" в мире

В России существует целый ряд организаций, целью которых является продвижение необходимых Кремлю нарративов. Они направлены на популяризацию так называемого "русского мира" в мире и нарративов Кремля. Настоящая их суть чаще всего скрывается под тезисами о продвижении русской культуры. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

География влияния российских фондов расширяется на Азию, Африку и Латинскую Америку. Подробнее об этих фондах и то, чем они занимаются – рассказываю дальше.

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"Русский мир"

Одной из наиболее представленных в мире организаций является фонд "Русский мир", созданный в 2007 году указом российского диктатора Владимира Путина. Этот фонд имеет несколько степеней администраций, в частности председателем попечительского совета является министр иностранных дел России Сергей Лавров, а председателем Наблюдательного совета фонда "Русский мир" – советник президента Владимир Толстой.

Фонд привлекает к социальной и политической деятельности различные организации, в частности из Латинской Америки. Так, в 2024 году в Буэнос-Айресе прошел Международный женский форум "Женское лидерство и сотрудничество в современном мире". Его провели на площадке представительства Россотрудничества. Важную роль играли российские политики, в частности член Совета Федерации Елена Афанасьева, президент Всемирной федерации русскоязычных женщин, а также представители МИД России и российского посольства, Россотрудничества и другие. Основной темой мероприятия была роль женщин в социуме, но в качестве примера приводились постулаты "русского мира".

Латинская Америка является важной для Кремля. Так, в Центральном университете Венесуэлы с помощью "русского мира" также прошли мероприятия, посвященные дням русского языка. Пророссийские венесуэльские деятели выступали на этом мероприятии и рассказывали о "сущности русской культуры", одновременно уделяя внимание политической повестке.

В 2024 году в Рио-де-Жанейро прошли мероприятия по поддержке изучения и преподавания русского языка как иностранного, организованные при поддержке фонда "Русский мир". Бразилия стала одной из главных площадок для "Русского мира" – для того, чтобы иметь влияние на общество и политиков проводятся различные мероприятия. Особенно уделяется внимание молодежи, в частности по привлечению студентов в Россию.

Фонд много внимания уделяет и Африке. Например, в начале лета в Конго состоялась "русская неделя" и открылся Центр русского языка и культуры. Но один из важных элементов снова связан с образованием. Так, в Свободном университете Киншасы (столице Конго) представители Института русского языка Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы провели цикл мероприятий, направленных на ознакомление с русской культурой и образованием.

Фонд поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова

Этот фонд был создан в формате "неправительственной организации" распоряжением президента России Дмитрия Медведева в 2010 году. Фактически он подчинен министерству иностранных дел России. Возглавляет фонд бывший дипломат, заместитель министра иностранных дел и министр по делам СНГ Леонид Драчевский.

Цель фонда заявлена следующая: "Поощрение развития сферы публичной дипломатии и содействие формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом". Фактически же, фонд с помощью распределения грантовых средств и проведения собственных образовательных мероприятий создает вокруг себя сеть агентов влияния. Этот фонд финансируется российским государством.

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Основные мероприятия фонда направлены на построение влияния в западном обществе. Например, форум "Диалог ради будущего" для молодых исследователей международных отношений, политологов, журналистов иностранных государств.

Сейчас Фонд совместно с Московским государственным институтом международных отношений МИД России проводит грантовую программу, например, открывает прием заявок на программу научно-исследовательских стажировок иностранных специалистов в области международных отношений, политологии.

"Российский фонд мира", представительство в Грузии

Это еще один российский фонд, который активно проводит работы за рубежом, в частности в Грузии. Председатель правления фонда – Леонид Слуцкий, председатель Либерально-демократическая партии России. Работа этого фонда сосредоточена на продвижении русской культуры и языка среди грузинской молодежи и проведении социально-политических мероприятий. Например, весной ученики 8 – 12 классов Ваварянской общественной школы (Джавахетия) привлекались к тому, чтобы отмечать русские праздники. Также старшеклассникам публичных школ сел Дамала и Вареван Аспиндзкого района Грузии проводили уроки русского языка.

В декабре 2023 года на гуманитарном факультете грузинского института прошла региональная конференция для школьников "Познаем Россию: город, в котором я бы хотел побывать". Мероприятие проводилось с целью повышения мотивации к изучению русского языка и стимулирования филологических и культурологических исследований в молодежной среде. Для таких мероприятий активно привлекают грузинских преподавателей.

Грантовая программа "Российский фонд мира"

По итогам 2023 года деятельность фонда направлена на то, чтобы всячески поддерживать российские организации, которые продвигают русскую культуру в Европе. Например, фонд выдал грант на 600 тысяч рублей "Русскому театру" в Белграде, Сербия. Цель гранта – поддержка театра и привлечение актеров к российскому театральному конкурсу "Арктическая сцена", проходящему в Мурманске. Так создается видимость международной поддержки культурных инициатив Кремля и продвигается образ, что страна не изолирована.

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Продвижение пропагандистских нарративов продолжается в Болгарии. Фонд выделил грант в размере 600 тысяч рублей болгарской ассоциации "Русофилы", которая проводит детский конкурс "Нельзя погасить то, что не гаснет". На реализацию проекта "Русский уголок" по изучению русского языка и литературы с помощью мультимедийных пособий в Австралии, Великобритании, Грузии и Исландии выделено более 193 тысяч рублей.

На создание 20 "просветительских" электронных игр по поддержке русского языка и литературы в Финляндии россияне выделили 400 тысяч рублей.

Грант в более чем 1 миллион рублей выделили на представительства фонда в Швейцарии и Лихтенштейне для реализации проекта "Культурная академия". Так, в рамках проекта продвигалось "культурное многообразие" России и нарративы для уважения русской культуры.

Фонд защиты и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом "Правфонд"

Эта организация активно работает под эгидой министерства иностранных дел России. Цель "Правфонда" – защищать носителей ценностей "русского мира" в Латвии и других странах. Этот фонд годами финансировал деятельность местных кремлевских агентов влияния и платил адвокатам, когда у прокремлевских активистов возникали проблемы с законом. Некоторые из этих людей обвиняют в поддержке России и разжигании вражды.

При этом сам фонд раздавал и раздает гранты организациям в Балтии. Крупнейшими получателями денег "Правфонда" в Латвии были две организации:

"Центр правовой защиты", который на протяжении 2014 – 2022 годов получил 356 тысяч евро;

Латвийский комитет по правам человека – 362 тысячи евро.

Эти организации проводили "защиту" пророссийских деятелей, в частности лидера Советского союза Латвии, депутата Европарламента Татьяны Жданок.

Также за последние годы "Правфонд" помог оплатить адвокатскую помощь нескольким гражданам Латвии: Роману Панкратову, бывшему депутату Рижской думы, Ольге Михайловой, наказанной за ношение георгиевской ленты в общественном месте, и Татьяне Андриец, которую судят за антигосударственные действия.

В Германии прокуратура города Ингольштадт обвинила российского гражданина А. Геворкова в "одобрении агрессивной войны и распространении нацистской символики". Причиной стали размещенные им в соцсетях фотографии "героя России", погибшего во время "СВО", а также фото и карикатуры времен Второй мировой войны с изображением свастики.

В Грузии этот фонд действует через две организации – "Союз русской молодежи Грузии", который получает гранты на проведение семинаров в Тбилиси, и Центр правовой помощи FidesetSpes, который занимается переводом грузинских законов на русский язык. В Грузии спонсируется издание российских исторических книг о Второй мировой войне, где грузинский народ представлен как "братья" с русскими. Также в Грузии выпускаются учебные материалы, например, методологическое пособие для молодых правоведов.

Международный совет российских соотечественников

Эта организация объединяет 51 организацию русских из 28 стран мира. Географический ореол их влияния достаточно широк. Например, весной этого года Совет организовал празднование "Дня победы" в Мексике, причем на мероприятии в университете города Мехико присутствовали местные чиновники весомого уровня.

Сотрудничает Совет с Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов (МАРА). Например, эти две организации предоставляли юридическую защиту пророссийским жителям Европы. В частности, гражданке России Елене Колбасниковой в отношении которой суд Кельна вынес вердикт. Активно работают различные представительства Совета в европейских странах. Например, в Австрии – "Всеавстрийская ассоциация российских соотечественников", которая выпускает большой онлайн-журнал "Новый венский журнал". В этом издании всячески популяризируется русская культура и продвигаются политические тезисы. Редакция журнала расположена в Вене.

В Германии есть немало профильных российских организаций. Среди них "Центр русской культуры "Мир" и Русский культурно-образовательный и социальный центр "Исток". Они занимаются проведением детских мероприятий с уклоном в традиционную "русскую культуру".

Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан за рубежом "Русский мир"

Этот фонд создан в 2017 году. Через него 2 000 адвокатов и юристов по всему миру готовы оказать юридическую поддержку людям, которые говорят на русском.

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Международное движение русофилов

Международное движение русофилов было создано 31 марта 2023 года. Учредительный съезд собрал 87 представителей сорока двух стран. Среди стран были представители Европы, Африки и Азии. В своей концепции они указывают следующее: "Наш ответ миру заключается в позитивном восприятии России. Мы осознаем важность активного и доброжелательного диалога с Россией для достижения полноты и стабильности в глобальном мире".

Движение расширяется. В частности, в 2024 году в Словакии к движению присоединилось 17 организаций, которые занимаются развитием двусторонних отношений и поддержкой русской культуры. В Италии были открыты 3 филиала этого движения – в Милане, Вероне и Риме. Их цель – привлечь большое внимание простых итальянцев к "проблеме отмены русской культуры, русофобии в стране".

Стратегия Кремля

Стратегия российского руководства по распространению своих идей, нарративов и интересов заключается в построении сети организаций, которые имеют разную направленность. Часть занимается культурными проектами, например, сосредотачивает вокруг себя артистов музыкального жанра. Часть продвигает ценность русской литературы и изучения русского языка. Часть сосредоточена на оказании юридической помощи. Другие организации выступают за культурное многообразие и декларируют ценности западного мира.

Но практически у всех российских организаций, указанных выше, наблюдается система продвижения пропагандистских лозунгов или усиления представительства граждан России в локальных, иностранных обществах.