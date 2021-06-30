Российские хакеры устроили масштабную кибератаку на банковскую систему Германии – СМИ
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Хакеры провластной российской группы Fancy Bear совершили масштабную кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии.
Атака состоялась в последние дни. 30 июня Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI) подтвердило информацию об атаке немецкого издания.
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Масштабная кибератака России на систему Германии
Последние несколько дней Россия совершила массовые атаки на критически важную инфраструктуру Германии и банковскую систему страны.
По информации издания, за атакой стоят так называемые "государственные хакеры из группы Fancy Bear".
Каковы причины атаки
Некоторые источники издания рассказали, что вероятной причиной атаки может быть:
- месть за политику санкций против России;
- и попытки россиян предотвратить жестокие санкции против Беларуси.
Ведь Германия также говорит о вероятности отключения России от международной платежной системы Swift.
Снова и снова Россия атакует крупные части немецкой инфраструктуры с помощью своих хакерских батальонов, подчиненных службе военной разведки ГРУ,
– рассказали в издании.
Также напомнили, что и перед этим Россия осуществила хакерскую атаку на немецкий Бундестаг и даже похитила данные производителя вакцин Biontech.
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