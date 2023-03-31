Об этом в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что белорусам вообще не позволят пользоваться этим оружием.
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"Допуска у них не будет. Будут только охранять и все. Это будет только российское оружие. И россияне понимают риски", – сказал он.
По его мнению, россияне просчитывали, мол, если они допустят белорусских военных к ядерному оружию, то будет ли у них потом возможность его забрать.
"Не скажут ли белорусские войска и Лукашенко: "Нет-нет-нет, теперь у нас есть ядерное оружие и мы его никому не отдадим", – рассказал Ступак.
Бывший сотрудник СБУ уверен, что страна-агрессор это все спрогнозировала.
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Почему в России стартовали учения
Почему они играют "бицухой"? Поскольку в Кремле, есть такое мнение, что Западный мир просто не понимает, что их ждет. Да, они угрожали, они мультяшки рисовали – "гиперзвуковые ракеты обходят, всех бомбят",
– заметил он.
Он предполагает, что россияне собрались и начали решать вопросы, мол, почему не сработала угроза.
"И пришли к выводу, что никто же не видел, как оно работает. "Все же слышали, а нужно один раз показать, чем 10 раз рассказать", – заявил он.
Эксперт Украинского института будущего предполагает, что, вероятно, из-за этого в стране-агрессоре и стартовали учения войск стратегического назначения с комплексами "Ярс".
"Но сейчас они испытывают больше ракетоносителя этого ядерного оружия – это ракеты. Если будет испытание ядерного взрыва, то это будет совсем другая история. Но пока россияне до нее не дошли", – подчеркнул он.
Впрочем, по его словам, непонятно, действительно ли в России есть это ядерное оружие, как она о нем заявляет.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Страна-агрессор разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. К 1 июля там уже завершат строительство соответствующего хранилища.
- Соединенные Штаты отреагировали на заявление Путина и отметили, что сейчас отсутствуют угрозы, свидетельствующие о том, что Россия все же применит ядерное оружие.
- Верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что размещение ядерного оружия России означало бы угрозу европейской безопасности и безответственную эскалацию. Там заявили, что готовы отвечать дальнейшими санкциями.
- В то же время в НАТО не заметили никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы их скорректировать собственную. В Североатлантическом альянсе утверждают, что Запад внимательно следит за ситуацией.