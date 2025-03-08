Этого никто не ждал: каковы реальные проблемы российской экономики

Российские экономисты ищут различные способы, чтобы улучшить финансовое положение страны-агрессора. Закладывая бюджет на 2025 год, они пытались предусмотреть цены на нефть, однако просчитались. Ее стоимость значительно меньше, чем ожидалось.

Экономист Владислав Жуковский рассказал 24 Каналу, что в России стремительно растет инфляция, которая достигла уже уровня более 10%. Экономисты пытались уменьшить такой показатель, но в результате этого рухнули экспортные доходы.

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"Это указывает на то, что рубль искусственно усилили на 30 – 40%", – сказал он.

Экономика России рушится

Дональд Трамп начал торговые войны, он сообщает о поднятии пошлин, давит на экономики Китая и европейских стран. По словам Владислава Жуковского, такие действия могут способствовать стремительному падению цен на энергоносители.

У России будет избыток нефти. Ее бюджет переживает серьезные удары. По состоянию на 28 февраля 2025 года там дыра на 5 триллионов 200 миллиардов рублей,

– подчеркнул экономист.

Это означает, что в начале года дефицит российского бюджета более чем в 4 раза больше, чем было запланировано.

"Видно, что бюджет России трещит. Там хотели нарисовать низкую инфляцию и снизить цены на импортные товары, но получили удар по экономике", – заметил Жуковский.

К слову, из-за регулярных ударов украинских дронов и санкций США Россия вынуждена сокращать добычу нефти. Ограничения затрудняют доступ российских компаний к танкерам для экспорта в Азию, а также уменьшают возможности для хранения сырья. Ожидается, что добыча нефти может упасть ниже 9 миллионов баррелей в сутки в ближайшие месяцы.