"Правая рука" Януковича: прокремлевские эксперты оказались в роли "чечетовых"

Михаил Чечетов был ньюсмейкером весь 2013 год. Журналисты звонили ему за комментариями не для того, чтобы узнать что-то новое, а чтобы понять, насколько глубока кроличья нора. А теперь в роли Чечетова оказались все прокремлевские комментаторы.
Спикер Партии регионов был неподражаем. Он рассказывал нам о том, что Янукович – непобедим. Что "скорее метеорит на голову упадет, чем отпустят Тимошенко". Что народ хочет перенести выборы президента в Раду. Что "драконовские законы" соответствуют "выбранному вектору на евроинтеграцию".
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Он был удивительно всеяден и бескомпромиссно гибок: сегодня он мог говорить о евроинтеграции, а через час – ругать ЕС и агитировать за Таможенный союз.
Связь Чечетова и Януковича
Мне лично всегда было интересно понять – найдется ли хоть какое-то решение Виктора Януковича, которое он не поддержит и не одобрит? Есть ли какая-то красная линия, которую он не решится пересечь?
Я не надеялся, что он внезапно осудит своего шефа, однако ведь можно же было просто отказаться от комментария. Но он не отказывался.
Тогда мне казалось забавным чечетовское пренебрежение реальностью и его мастерство не замечать очевидного. Более того – Чечетова нередко высмеивали даже российские эксперты. Но вот прошло 7 лет и в роли "чечетовых" оказались они сами.
Шаманизм российского провластного экспертного сообщества
Потому что все, чем занимается российское провластное экспертное сообщество – это какой-то шаманизм. Иррациональная вера в чудеса, стремление не замечать причинно-следственных связей:
- сперва они говорили о том, что мир признает Крым – российским;
- потом – что санкции лишь укрепят российскую экономику;
- затем – что рубль останется стабильной валютой;
- следом – что никакой международной изоляции России нет и не будет.
Все их комментарии представляют ценность лишь в том случае, если брать их как антитезу реальности. Это и правда какой-то магизм: "не называй медведя по имени, иначе он придет к тебе ночью".
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И потому слова "рецессия", "дефолт", "изоляция", "кризис", "банкротство" вычеркиваются из их спичей, интервью выхолащиваются, а главный посыл сводится к тому, что все происходящее Россию лишь сплотит, укрепит и усилит.
Близнецы-братья в России и Украине
Украина при Януковиче и Россия при Путине похожи друг на друга как близнецы-братья – как минимум в своем неумении признавать ошибки.
Украина при Януковиче, как Россия при Путине / Фото AFP
Я бы еще понял позицию о том, что "аннексия Крыма грозит нам убытками, но менять ситуацию мы не намерены". Я даже не надеюсь на что-то более революционное – мне просто непонятно, почему нельзя констатировать очевидное.
Ударила аннексия Крыма по российской устойчивости? Безусловно. Вторжение на Донбасс привело к санкциям? Естественно.
Российская экономика несет убытки из-за российской политики? Без всяких сомнений. Останется ли полуостров в изоляции? Ответ очевиден. Но этого в России вслух никто не произносит.
На этом фоне украинское медиапространство выглядит куда жизнеспособнее. Хотя бы потому, что здесь идет дискуссия обо всем. О том какие реформы нужны стране. О том, как относиться к жителям оккупированных территорий. О том, сохранять ли рудименты "социального государства" или дать экономике больше свободы.
Казарин: Современная Россия напоминает Украину времен Януковича
Есть аксиома: систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Современная Россия чрезвычайно напоминает Украину времен Януковича. В обоих случаях – упорное нежелание признавать тот факт, что впереди дорога заканчивается.
В обоих случаях – иррациональная вера в устойчивость системы. С их точки зрения проблема не в том, что король голый, а в том, что находятся люди, имеющие наглость это признавать.
Для Януковича советчиков не нашлось / Фото Global Look Press
Иногда я думаю о том, что было бы, если бы в окружении Януковича нашлись толковые советчики? Которые бы убедили его в самом начале Майдана отправить главного киевского милиционера в отставку?
Которые бы подтолкнули его на переговоры с улицей? Которые бы смогли свести на нет киевский протест в тот момент, когда "красная линия" еще не была перейдена. Наверное, история могла бы сложиться иначе.
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Но их не нашлось. Потому что система не была в них заинтересована. Потому что она привыкла отправлять сигналы сверху-вниз, но снизу-вверх никакие сигналы пробиться не могли.
Потому что система жила в убеждении, что она непобедима. А в современном мире выживают лишь те, кто понимают всю величину рисков.
Наверное, Янукович мог бы дать своему российскому коллеге мастер-класс. Но его не услышат. Как в свое время не желал слушать он сам.