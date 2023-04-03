Пономарев предложил вариант постепенного уничтожения Путина

Ситуация среди русской элиты начинает обостряться. Все больше россиян думают о том, как можно спасти собственную репутацию и состояние, ища поддержки среди единомышленников.

Если представители российской элиты выполнят условия для снятия с них санкций, это может стать важным фактором для победы Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России.

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Состоятельные россияне ищут пути спасения

Подавляющее большинство российских элит ищут с кем можно договориться внутри России, чтобы начать процессы, противоположные вектору Кремля. Впрочем, это не является простой задачей.

"Сейчас никто не понимает с кем и о чем можно договориться", – подчеркнул Илья Пономарев.

Условия снятия санкций с россиян сформулировала рабочая группа Ермак-Макфол. Там есть три несложных пункта:

признать и осудить войну;

прекратить поддержку российского режима, в частности, перестать инвестировать в российский бюджет;

помочь украинской армии или направить 50% собственных средств на восстановление украинской экономики.

Представители российской элиты, может быть, хотят, но пока не понимают, с кем об этом говорить.

Санкционная группа Ермака-Макфола — это международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России. Они разрабатывают перечень документов и стратегий, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности.

Илья Пономарев о настроениях внутри российских элит: смотрите видео

Уничтожение Путина

Выполнение условий для снятия санкций может стать важным вкладом в победу Украины. Ведь если представители российской элиты их будут действительно придерживаться, это может расколоть поддержку Владимира Путина.

Это путь к его личному уничтожению,

– подчеркнул российский оппозиционер.

По словам Ильи Пономарева, достичь такого раскола можно исключительно с прозрачной и понятной процедурой.

Раскол внутри России: важно