Покупать российские энергоресурсы – очень т*пая идея, – премьер-министр Нидерландов Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен выступил с жестким заявлением по поводу закупок российских энергоресурсов. Он объяснил, чего России следует ожидать от Европы, если она продолжит войну против Украины.

Об этом Роб Йеттен заявил 28 октября во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что премьер Нидерландов сказал о российских энергоресурсах?

По словам Йеттена, Россия не достигает своих целей в войне против Украины, а ее экономика ослабевает под влиянием международных санкций.

На этом фоне нидерландский премьер раскритиковал идею возобновления закупок российских энергоресурсов.

Покупать российские энергоресурсы – очень т*пая идея,

– подчеркнул премьер-министр Нидерландов.

По его словам, российская экономика неуклонно ослабевает из-за действия введенных санкций, поэтому любые надежды врага на возобновление доходных потоков из Европы абсолютно тщетны.

Йеттен заявил, что европейские лидеры не заинтересованы в возобновлении закупок российского газа в ближайшие годы.

Если Москва не прекратит войну против Украины, партнеры продолжат усиливать экономическое давление.

Ни один европейский лидер не хочет закупать российский газ в ближайшие годы. Если РФ не остановит войну – мы будем бить санкциями по их карманам,

– заявил Роб Йеттен.

Партнеры намерены и в дальнейшем усиливать финансовое и экономическое давление, чтобы лишить Россию ресурсов для продолжения боевых действий против Украины.

Напомним, 28 октября Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Робом Йеттеном. Среди главных тем визита – укрепление украинской ПВО, оборонное и экономическое сотрудничество, а также дальнейшая поддержка Украины.