СБУ сообщила о подозрении еще 6 коллаборантам на Харьковщине и Запорожье

7 сентября 2022 , 17:48
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Источник:

Telegram-канал СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила 6 высокопоставленных должностных лиц – коллаборантов на Харьковщине и Запорожье, которые поддерживали действия россии. Всем фигурантам СБУ сообщила о подозрении.

За сотрудничество с врагом изменникам грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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Сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 6 коллаборантов, занимающих "должности" в органах местного самоуправления и силовых структурах на временно оккупированных территориях,
– говорится в сообщении.

В частности, подозрения от СБУ получили:

  • бывший глава Волчанской территориальной общины на Харьковщине Лесников М.П., который перешел на сторону врага и "возглавляет" так называемую "военно-гражданскую администрацию Волчанского района", где занимается популяризацией политической партии "единая россия" и оправдывает вооруженную агрессию росии;
  • соратница скандально известного Владимира Рогова, лидера местного Антимайдана и руководителя так называемого движения "русская весна" Уманец К.Л., вернувшаяся в Мелитополь из россии и получившая "должность" так называемого "председателя Кирилловской ОТГ";
  • один из основателей в Украине "партии политики путина", житель Бердянска Станислав Селиванов, тоже активно сотрудничающий с врагом с 2014 года и назначенный оккупантами "заместителем мэра Бердянска по вопросам социальной сферы";
  • бывший полицейский Лысенко К.С., который в 2015 году не прошел переаттестацию и был уволен из полиции и сейчас возглавляет так называемый "Днепрорудненский райотдел милиции";
  • ранее приговоренный к 6 годам тюрьмы сотрудник "Великобелозорского райотдела милиции" Малина А.А. ;
  • бывший работник районных электросетей пгт Андреевка Бердянского района Костриж О.В., которого ранее уволили за кражи.

"В настоящее время всем злоумышленникам объявлено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет", – резюмировали в СБУ.

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Автор: Марк Омелянюк