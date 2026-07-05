Российский флот боится выходить в Черное море даже для запуска "Калибров", – Плетенчук

Российский Черноморский флот больше не чувствует себя в безопасности даже в собственной акватории. Из-за значительных потерь и эффективных ударов украинских Сил обороны российские корабли практически перестали выходить в море даже для запуска крылатых ракет "Калибр".

Пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Об этом пишет "Укринформ".

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Что происходит с Черноморским флотом России?

По его словам, в последнее время атаки с применением крылатых ракет "Калибр" происходят примерно один раз в месяц. При этом, по оценке ВМС, даже эти пуски Россия, вероятно, осуществляет без выхода кораблей в открытое море.

Последняя атака с применением "Калибров", которая сейчас происходит довольно редко, примерно раз в месяц, скорее всего, уже осуществлялась прямо с пункта базирования. То есть выходить в море они не рискуют даже для запусков крылатых ракет,

– сказал Плетенчук.

Представитель ВМС отметил, что такое поведение российского флота является следствием успешной работы украинских Сил обороны. За более чем четыре года полномасштабной войны Россия потеряла значительное количество кораблей, а также была вынуждена изменить всю систему применения своего Черноморского флота.

Если в 2022 году российские корабли могли беспрепятственно действовать вблизи украинского побережья, то теперь они максимально избегают выхода в море. По словам Плетенчука, изменения особенно заметны, если сравнить нынешнюю ситуацию с первыми месяцами вторжения.

В ВМС отмечают, что сегодня российское командование вынуждено думать прежде всего о сохранении корабельного состава, а не об активном применении флота. Постоянная угроза ударов украинских морских дронов, ракет и других средств поражения существенно ограничила свободу действий российских сил в Черном море.

Плетенчук также подчеркнул, что Россия фактически утратила возможность осуществлять морскую блокаду Украины так, как планировала в начале полномасштабного вторжения. По его словам, в настоящее время остатки Черноморского флота преимущественно выполняют оборонительные задачи и стараются избегать любых рисков, связанных с выходом в море.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла борьбу за Черное море благодаря успешным действиям украинских Военно-морских сил и других компонентов Сил обороны. Еще несколько лет назад многие считали подобные результаты невозможными.

Успешные операции украинских защитников существенно ослабили возможности российского флота, который в начале полномасштабной войны имел преимущество в Черном море. Зеленский подчеркнул, что освобождение острова Змеиный, удары по российским кораблям, военным объектам во временно оккупированном Крыму и портам стали ключевыми этапами изменения ситуации с безопасностью в регионе.

Президент подчеркнул, что развитие флота и морского образования остается одним из приоритетов Украины в условиях войны и долгосрочного укрепления обороноспособности страны.