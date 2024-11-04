Российские корабли зафиксировали в Абхазии: в ВМС объяснили, происходит ли передислокация

Российские корабли недавно зашли в Абхазию. в украинских Военно-морских силах отреагировали на это.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, что передислокация кораблей происходит в порт Очамчира, который не способен принимать большие боевые единицы, поэтому они находятся в Новороссийске. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россияне пытаются обезопасить флот

По словам Плетенчука, в Новороссийске россияне могут устраивать тренировки личного состава Черноморского флота, и выходить в море, например, во время тревоги, когда боятся атаки ВСУ. В то же время фактически это две причины, почему оккупанты могли бы выводить корабли из Новороссийска.

Однако порт Очамчира в непризнанной Абхазии, несмотря на заявления о приеме кораблей России, не способен принимать крупные боевые единицы. Эта гавань маленькая, маневрировать там сложно и принять большое количество кораблей у нее нет возможностей. Там зафиксировали малые российские ракетные катера.

Использовать этот порт, как пункт базирования, россияне не начали и вряд ли начнут. Поэтому остается Новороссийск,

– подчеркнул представитель ВМС.

Кроме этого, он пояснил, что попыток расширить причальную линию там не зафиксировано. Также во время сезона штормов, который уже начался и продлится до середины весны в Цемесской бухте, навигация очень неудобная, поэтому оккупанты очень хотели остаться в Крыму.

В то же время тактическая и патрульная авиация противника в небе присутствует, но враг менее активно применяет беспилотные разведчики из-за неблагоприятных погодных условий.