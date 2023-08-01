Российские миллиардеры вербуют добровольцев на войну против Украины, – СМИ
Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины. Таким образом, они фактически вербуют для Путина воинов, которых отправляют на войну погибать.
РосСМИ пишут, что "добровольцев" на службу в Миноборону поставляют олигархи, которые включены в списки санкций Украины и ряда Западных стран за поддержку военной агрессии.
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В частности, в схеме вербовки задействованы Олег Дерипаска, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Сергей Гордеев.Важно! Как отметили расследователи, если сами бизнесмены находятся под санкциями, то их компании, участвующие в вербовке – нет.
Как действует схема
Подконтрольная бизнесмену крупная фирма устраивает желающих в аффилированный ЧОП (или другую структуру уровнем ниже), а затем новоиспеченный сотрудник подписывает контракт с Минобороны.
Действие трудового договора приостанавливают, так у компании есть возможность "платить премии", а наемников отправляют в добровольческие батальоны, фактически являющиеся частью российской армии. Выплаты от Минобороны – 200 тысяч рублей, от компаний – 100 тысяч, в банковской выписке их называют: "Бесплатная выплата денежных средств за военную службу по контракту".
Наемников отправляют в добровольческий батальон "Сокол", фактически являющийся частью армии России.Важно! Сотни иностранных компаний до сих пор продолжают работать на российском рынке. Соответственно, эти бизнесы платят налоги в бюджет агрессора. О компаниях, пополнивших российскую казну на самые большие суммы, – читайте по ссылке.