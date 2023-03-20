Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что "впоследствии стоит задача набрать 400 – 500 тысяч человек, чтобы использовать их на войне против Украины".

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Где окажутся мобилизованные

По словам Дениса Поповича, определенная часть мобилизованных может быть брошена, чтобы закрыть прорывы по направлениям наступления ВСУ. Где именно это будет – ответ имеет только Генштаб.

"Вторая часть мобилизованных, как это произошло осенью, может быть подготовлена для каких-либо действий позже. Например, на вторую половину лета или осенью", – объяснил спикер.

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Как мобилизованные влияют на бои

Новые российские мобилизованные могут держать оборону, но эффективно наступать нет, считает Попович. И это уже происходило на одном из направлений.

В направлении Сватово – Кременная, где мы наступали до октября – ноября, но когда туда подбросили мобилизованных, ситуация перешла в тактические бои. Там продвижение в одну и другую сторону очень небольшие и это как раз благодаря мобилизованным, которые там были поставлены,

– объяснил военный обозреватель.

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