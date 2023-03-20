Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что "впоследствии стоит задача набрать 400 – 500 тысяч человек, чтобы использовать их на войне против Украины".
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Где окажутся мобилизованные
По словам Дениса Поповича, определенная часть мобилизованных может быть брошена, чтобы закрыть прорывы по направлениям наступления ВСУ. Где именно это будет – ответ имеет только Генштаб.
"Вторая часть мобилизованных, как это произошло осенью, может быть подготовлена для каких-либо действий позже. Например, на вторую половину лета или осенью", – объяснил спикер.
Денис Попович о весеннем контрнаступлении ВСУ: смотреть видео
Как мобилизованные влияют на бои
Новые российские мобилизованные могут держать оборону, но эффективно наступать нет, считает Попович. И это уже происходило на одном из направлений.
В направлении Сватово – Кременная, где мы наступали до октября – ноября, но когда туда подбросили мобилизованных, ситуация перешла в тактические бои. Там продвижение в одну и другую сторону очень небольшие и это как раз благодаря мобилизованным, которые там были поставлены,
– объяснил военный обозреватель.
Цена мобилизации в России: основное
- Российский оппозиционный журналист Майкл Наки ранее заявлял, что Путин объявляет мобилизацию только после масштабного поражения. По сути, это сейчас и наблюдается. Генералы не рассказывают главе Кремля о реальной ситуации на фронте.
- В России решили поднять призывной возраст в течение следующих трех лет. Военный эксперт Юрий Федоров убежден, что это делается для того, чтобы увеличить мобилизационную базу на 240 тысяч призывников.
- С сентября 2022 года мобилизация повлекла за собой большой дефицит рабочей силы. Как следствие это негативно ударило по экономике. Все детали 24 Канал собрал здесь.